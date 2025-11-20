Man City, in stallo il rinnovo di Rodri

Il Pallone d'Oro della scorsa stagione potrebbe arrivare al prossimo mercato estivo a un anno dalla scadenza. Il Man City e Rodri non si sono ancora seduti per discutere il rinnovo del centrocampista spagnolo, in scadenza nel 2027. Secondo quanto riporta il Daily Mail, I Citizens nella passata stagione erano pronti a blindare l'ex Ateltico Madrid, poi l'infortunio al ginocchio subito dallo spagnolo ha cambiato tutto. La situazione ad oggi è di stallo: gli inglesi stanno ancora valutando attentamente le condizioni di Rodri dopo il lungo stop prima di firmare un nuovo contratto a lungo termine.