Mercato

Man City, in stallo il rinnovo di Rodri

20 Nov 2025 - 23:32
2024: Rodri (Manchester City) © italyphotopress

Il Pallone d'Oro della scorsa stagione potrebbe arrivare al prossimo mercato estivo a un anno dalla scadenza. Il Man City e Rodri non si sono ancora seduti per discutere il rinnovo del centrocampista spagnolo, in scadenza nel 2027. Secondo quanto riporta il Daily Mail, I Citizens nella passata stagione erano pronti a blindare l'ex Ateltico Madrid, poi l'infortunio al ginocchio subito dallo spagnolo ha cambiato tutto. La situazione ad oggi è di stallo: gli inglesi stanno ancora valutando attentamente le condizioni di Rodri dopo il lungo stop prima di firmare un nuovo contratto a lungo termine. 

2024: Rodri (Manchester City)
23:32
Man City, in stallo il rinnovo di Rodri
22:46
Giamaica, McClaren si dimette dopo aver mancato la qualificazione diretta al Mondiale
21:10
L'agente di Hakimi: "Real? Nel calcio nulla è impossibile..."
20:54
Lazio, Guendouzi piace al Sunderland: possibile assalto a gennaio
João Cancelo, Al-Hilal
19:50
Cancelo vuole lasciare l'Arabia: occasione di mercato a gennaio