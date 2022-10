Leclerc: "Voglio il Mondiale con la Ferrari"

FORMULA 1

Il pilota monegasco: "Difficile riuscirci l'anno prossimo, ma è possibile prima del 2026. Però servono altri passi avanti"

Charles Leclerc ha le idee chiare: il suo obiettivo è il titolo mondiale di F1 con la Ferrari. "Lo voglio il prima possibile, continuiamo a lavorare e a migliorare così e arriverà presto. Prima del 2026? Possibile, ma servono altri passi avanti. Io ho fiducia nel progetto, dico con chiarezza ciò che voglio e con la squadra siamo sulla stessa barca. Non ci sono visioni differenti", ha detto il monegasco al Corsport.

Visto che il titolo quest'anno è di fatto andato, ci si potrà riprovare nel 2023? "Molto difficile da dirsi perché dipende anche da come lavorano gli avversari, ciò che è completamente fuori dal nostro controllo. Io sono fiducioso, se continueremo a lavorare così ce la faremo", ha aggiunto Leclerc. Se la Ferrari proponesse un contratto a vita? "Restare in rosso per sempre sarebbe splendido. Guidare la Ferrari è il sogno di ogni pilota, e io lo sto vivendo", ha ammesso.

Intanto, però, bisogna prepararsi al secondo titolo di Verstappen: "Il fastidio c'è perché la F1-75 aveva ottime prestazioni, ma abbiamo perso per strada punti preziosi. La cosa giusta da fare è concentrarmi sul futuro: massimizzare questi ultimi risultati, chiudere bene, lavorare sul 2023".

Hamilton è per la Formula 1 quello che Federer è stato per il tennis: "Sì, sono entrambi leggende dello sport".