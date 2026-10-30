Udinese, Runjaic: "Difesa decimata ma non partiamo senza speranze"

Runjaic conferma la difesa a tre e recupera definitivamente Davis e Zaniolo, ma l'Udinese dovrà fare ancora a meno di cinque giocatori nella sfida di domani contro la Roma. "È una squadra in forma da molto tempo, lotta per il campionato e ha obiettivi internazionali. È un avversario complicato, ma contro le grandi non si parte senza speranze", ha detto il tecnico bianconero nella conferenza stampa della vigilia. Dopo il pareggio di Parma, che ha interrotto la serie di sei sconfitte, Runjaic chiede continuità: "Abbiamo fatto una prestazione solida, ottenendo un punto importante soprattutto per la testa. Dobbiamo proseguire su questa strada". Il problema del gol resta una delle preoccupazioni principali, ma il tecnico conta sul contributo dei due attaccanti: "Davis e Zaniolo sono giocatori chiave, insostituibili per noi, anche se attualmente non sono al cento per cento della condizione. Possono con la loro qualità farci vincere le partite e contro il Parma si è visto quanto siano importanti". A centrocampo è possibile ancora l'impiego di Chakvetadze, giocatore duttile che può ricoprire più ruoli. "Lo sto conoscendo meglio, ha saltato la preparazione. A Parma lo abbiamo schierato lì anche perché Piotrowski non ha ancora l'intera gara nelle gambe", ha indicato il tecnico bianconero. Chiara invece la situazione in difesa: sarà a tre. "Conosciamo i numeri degli avversari e i nostri. Dobbiamo approcciare bene la gara e finirla altrettanto bene, mantenendo lo stesso livello per tutti i novanta minuti". La Roma di Gasperini, secondo Runjaic, è una squadra completa, capace di giocare in profondità ed a uomo contro uomo. "Avremo probabilmente meno possesso palla rispetto a Parma, ma abbiamo una nostra idea di gara e cercheremo di attuare il piano partita", è il piano che ha in mente l'allenatore. Quanto agli indisponibili, non ci saranno Alaba, Bayo, Gueye, Solet e Zanoli. Soltanto Solet e Bayo hanno ripreso ad allenarsi e, se il recupero procederà senza intoppi, dalla prossima settimana aumenteranno i carichi in vista della delicata trasferta di Venezia. Non una partita qualunque ma una sfida salvezza. Domani, in campo ci sarà invece Bertola, che a Parma aveva terminato la partita senza più energie.