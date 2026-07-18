Leclerc: "Sono arrabbiato, senza la bandiera gialla ero da prima fila"

La pole di Antonelli non era attaccabile, ma la prima fila al suo fianco si poteva ottenere. Charles Leclcerc è stato sfortunato perché all'ultima curva si è visto sventolare davanti una bandiera gialla, che gli ha fatto abortire il giro. "Non eravamo lontani dalla prima fila. Per quell'ultima curva sono un po' arrabbiato, è un peccato, una prima fila sarebbe stato buono su questa pista. Sappiamo che la Mercedes ha una macchina migliore, partiremo quarti per la penalità Norris e alla fine non è poi così male scattare in seconda fila", ha detto il monegasco della Ferrari. E ancora: "Al briefing era stato discusso che lì ci sarebbe stata una bandiera gialla per la pit entry, però non sapevamo esattamente dov’era. A me sembrava molto in mezzo: sono uscito da Curva 18 e l’unica cosa che potevo vedere era la bandiera gialla e per non prendere rischi ho mollato e ho perso quel che ho perso. Ero 4 o 5 centesimi davanti”.