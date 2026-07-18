Antonelli: "Cercherò di partire bene, ci sarà da divertirsi"

Sesta pole stagionale, ottenuta con l'autorità di un veterano su una delle piste più difficili del campionato di F1. Andrea Kimi Antonelli ha confermato il suo stato di forma anche in Belgio, dove andrà a caccia di una vittoria che gli manca da Monaco. Intanto, ha fatto un bel regalo a papà Marco nel giorno del suo compleanno . "Cercherò di partire bene per essere davanti, ci sarà tanto degrado con le gomme ma cercherò di fare del mio meglio. Sara divertente domani. La pista è cambiata parecchio, ma siamo migliorati di giro in giro e abbiamo conquistato la pole. Ho fatto un buon giro, sono migliorato tanto nel secondo settore. Sono molto contento e per la gara non ho timori", ha detto il pilota bolognese della Mercedes.