F1 BELGIO

Antonelli: "Cercherò di partire bene, ci sarà da divertirsi"

Il bolognese della Mercedes analizza la pole di Spa: "Ho fatto un buon giro, sono migliorato tanto nel secondo settore"

18 Lug 2026 - 18:49
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Sesta pole stagionale, ottenuta con l'autorità di un veterano su una delle piste più difficili del campionato di F1. Andrea Kimi Antonelli ha confermato il suo stato di forma anche in Belgio, dove andrà a caccia di una vittoria che gli manca da Monaco. Intanto, ha fatto un bel regalo a papà Marco nel giorno del suo compleanno. "Cercherò di partire bene per essere davanti, ci sarà tanto degrado con le gomme ma cercherò di fare del mio meglio. Sara divertente domani. La pista è cambiata parecchio, ma siamo migliorati di giro in giro e abbiamo conquistato la pole. Ho fatto un buon giro, sono migliorato tanto nel secondo settore. Sono molto contento e per la gara non ho timori", ha detto il pilota bolognese della Mercedes.

Non è stata però una passeggiata: “Sinceramente nemmeno io so cos’è successo tra Q1 e Q2. Abbiamo fatto delle modifiche di settaggio, differenziale, bilanciamento freni, anche un po’ di ala, perché il vento era un po’ imprevedibile oggi, ci ha reso le cose un po’ più difficili. Dopo il Q1 ho pensato che fossi nei guai, però sono contento, perché ci siamo dovuti guadagnare questa pole“.

Adesso, però, bisognerà concretizzare in gara: “Non temo niente per domani, sono consapevole che sarà difficile restare davanti in curva-5, soprattutto per la scia. Per questo cercheremo di fare una buona partenza e di uscire bene da curva-1. Il passo per il resto sembra essere positivo“.

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Le ha provate tutte Max Verstappen, che si è fatto dare la scia da Hadjar per provare a partire al palo. "La scia mi ha aiutato parecchio, altrimenti sarei stato sesto. Hadjar ha fatto un grande lavoro. Domani sarà importante fare attenzione a quelli che sono dietro, ma intanto oggi abbiamo ottenuto un ottimo risultato. La macchina è stata discreta per tutto il weekend. Sarà importante gestire bene le gomme in gara. Sono contento di essere in prima fila", ha ammesso l'olandese della Red Bull.

Terzo posto amaro, invece, per Lando Norris, che dovrà scontare dieci posizioni in griglia per il cambio della centralina. "E' un peccato avere dieci posizioni di penalità, in quetso modo non potrò lottare con gli altri. Spero di fare bene anche domani, ma non so quanto in alto riuscirò ad arrivare. Non abbiamo cambiato nulla per essere veloci, è un bel risultato. Questa è un po' la gara di casa, quindi ho una spinta in più. È una pista in cui si può superare, speriamo di poter regalare spettacolo", le parole del campione del mondo.

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