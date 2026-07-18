Juve, Celik: "Felice di come è andata la trattativa"

"Sono davvero felice di essere qui e di come è andata la trattativa, sono entusiasta: chi mi conosce sa che verrà uno Zeki sempre al massimo che gioca con passione, speriamo a centrare gli obiettivi prefissati": il nuovo calciatore della Juventus, Zeki Celik, si presenta ai canali ufficiali del club. "Ho incontrato il mister e i compagni, è stato bello rompere il ghiacchio - ha aggiunto il turco - e conosco tanti giocatori che hanno lavorato con Spalletti: mi hanno detto che è eccezionale e che dà tanto ai suoi ragazzi, è un grande allenatore di successo". Alla Continassa troverà il suo connazionale Yildiz: "Mi ha mandato un vocale per dirmi che era contento del mio arrivo e che faremo grandi cose, ha una personalità straordinaria ed è il futuro della Juve" ha concluso Celik.