F1: Antonelli vola anche nelle libere 3 di Spa, Hamilton sbatte

Insomma, Antonelli ha dettato ancora una volta il passo anche se nel suo tentativo finale ha prima commesso un errore nell'inserire una marcia e poi è stato protagonista di una vistosa perdita di aderenza, che non gli hanno permesso di migliorare (seppur di poco) se stesso. Oltretutto, gli altri hanno impiegato parecchio per avvicinare i suoi tempi, anche se solo Norris e Verstappen si sono confermati pericolosi, almeno per la caccia alla pole.