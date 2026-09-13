Leclerc: "Sarebbe servito un miracolo, gara fisicamente difficile"
Il Team Principal elogia la tenuta alla distanza del monegascodi Stefano Gatti
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Un sorriso poco convinto sul volto di Charles Leclerc davanti ai microfoni. Il monegasco appare comunque sereno per una bella prova che cancella i fantasmi di una settimana fa a Monza. Il Team Principal Vasseur sottolinea la solida performance di Charles ma non può fare altro che provare a raccogliere i cocci di un'altra domenica senza gloria per le Rosse.
CHARLES LECLERC
"Potevo solo sperare in un miracolo sotto forma di Safety Car o di Virtual ma niente da fare. Oltretutto è stata una gara difficile perché dal punto di vista dell'impegno fisico la nostra macchina è piuttosto critica, su una pista così poi... Ho fatto uno stint molto buono con la mescola hard. Un po' meno con la soft che qui non era la gomma migliore. Non è un problema di bilanciamento, è qualcosa che preferisco non spiegare nel dettaglio. Il nostro problema rimane la qualifica. Alla fine potevo solo gestire il mio vantaggio su Russell. Puntare al podio era impossibile, ho preferito pensare solo a portare a casa la macchina".
FREDERIC VASSEUR (Team Principal)
"Siamo stati poco fortunati. Avevamo due strategie diverse. Purtroppo Hamilton ha avuto un problema con i freni. Al secondo 'dritto' abbiamo preferito fermarlo perché su questa pista stava diventando troppo rischioso. Charles ha fatto un ottimo stint con la hard. Contavamo su una Safety Car o su una Virtual ma così non è stato. Diversamente saremmo stati in lizza per la vittoria, invece ci siamo dovuti accontentare del quarto posto. Leclerc in ogni caso ha fatto un ottimo lavoro: quarantanove giri su una mescola senza fare un errore".