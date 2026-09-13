Leclerc: "Sarebbe servito un miracolo, gara fisicamente difficile"

"Siamo stati poco fortunati. Avevamo due strategie diverse. Purtroppo Hamilton ha avuto un problema con i freni. Al secondo 'dritto' abbiamo preferito fermarlo perché su questa pista stava diventando troppo rischioso. Charles ha fatto un ottimo stint con la hard. Contavamo su una Safety Car o su una Virtual ma così non è stato. Diversamente saremmo stati in lizza per la vittoria, invece ci siamo dovuti accontentare del quarto posto. Leclerc in ogni caso ha fatto un ottimo lavoro: quarantanove giri su una mescola senza fare un errore".