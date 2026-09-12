Hamilton: "Forse i nostri avversari hanno qualcosa che noi non abbiamo". Leclerc: "Ho pagato la power unit"
Amaro sfogo del sette volte iridato al termine delle qualifiche del Madringdi Stefano Gatti
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Delusione per Lewis Hamilton, rassegnazione per Charles Leclerc davanti ai microfoni al termine delle qualifiche del Gran Premio di Spagna. Il sette volte iridato sottolinea il mancato cambio di passo della Rossa nel time attack finale, il suo compagno di squadra monegasco guarda alla gara per provare a migliorare sotto la bandiera a scacchi il suo quinto tempo sulla griglia di partenza. Il Team Principal Frederic Vasseur punta a cogliere le miglior opportunità di un Gran Premio dallo svolgimento potenzialmente caotico.
LEWIS HAMILTON
"Evidentemente non eravamo da pole, anche quando eravamo davanti. Forse i nostri avversari hanno tirato su il motore nel finale, oppure hanno qualcosa che noi non abbiamo e non possiamo fare più di così. Abbiamo un set di gomme in più per la gara ma non è poi chissà quale vantaggio perché poi alla fine le cose si bilanciano. Anche se la sessione non si è conclusa con il risultato che avremmo voluto, credo che nel complesso la nostra sia stata una prestazione solida, con la macchina che mi ha dato buone sensazioni per tutta la qualifica. Il mio primo giro in Q3 è stato buono, ma nell’ultimo tentativo non sono riuscito a mettere tutto insieme e questo ci è costato alcune posizioni. Non credo che il quarto posto rispecchi pienamente il nostro potenziale, ma ci sono comunque aspetti positivi da portare con noi da questo pomeriggio. È un bel circuito sul quale guidare e domani saranno importanti il ritmo e la gestione delle gomme. Il degrado potrebbe essere un fattore chiave, quindi dovremo concentrarci sul curare ogni aspetto al meglio e sfruttare ogni opportunità che si presenterà in gara".
CHARLES LECLERC
"Le sensazioni erano abbastanza buone, di sicuro ho pagato un po' in termini di power unit ma credo che oggi abbiamo spremuto tutto dalla macchina. Forse c’era ancora un po’ di margine per tirare fuori qualcosa in più, ma nel complesso è stato un buon giro. Certo, a posteriori pensi che avresti potuto fare qualcosa di meglio qua e là ma è lo stesso per tutti, quindi... Il quinto posto è quello che è, cercheremo di massimizzare in gara. Il degrado gomme è molto alto, senza dubbio. Spesso però sui circuiti cittadini hanno un 'evoluzione molto alta, le cose potrebbero cambiare, speriamo in meglio. In ogni caso sarà una gara difficile in termini di gestione gomme. Qui non ci sono molti punti in cui è possibile sorpassare: vedremo come si svilupperà la gara e cercheremo di sfruttare ogni opportunità che avremo per guadagnare posizioni".
FREDERIC VASSEUR
"Quando Hamilton è andato davanti a tutti la pole position era diventata il nostro obiettivo ma all'inizio del suo secondo tentativo Lewis ha fatto un errore alla prima curva, lasciando circa un decimo e mezzo nel primo settore e da lì in avanti il suo giro è stato tutto in salita. Leclerc è cresciuto nel corso della sessione, ha fatto un buon secondo tentativo ed ha migliorato molto, specie nelle curve cinque e sei, ma con distacchi così ridotti tra le vetture non è stato sufficiente per andare oltre il quinto posto. Dobbiamo concentrarci sulla gara, cercando di sfruttare tutte le opportunità che sicuramente si presenteranno perché ci saranno sicuramente Safety Car, Virtual Safety Car e bandiere rosse... Dalle gare di Formula 2 e Formula 3 di oggi è emerso chiaramente che su questo circuito è estremamente difficile sorpassare, fare una strategia con più pit stop non paga sempre: il rischio è quello di rientrare dietro ad avversari più lenti e perdere tempo per superarli. Inoltre c'è l'evoluzione della pista che non va sempre nella stessa direzione e in ogni caso i dati raccolti nei long run di venerdì potrebbero non essere del tutto rappresentativi, perché nessuno si è concentrato particolarmente su questo aspetto e la pista continua ad evolvere".