Hamilton: "Forse i nostri avversari hanno qualcosa che noi non abbiamo". Leclerc: "Ho pagato la power unit"

"Quando Hamilton è andato davanti a tutti la pole position era diventata il nostro obiettivo ma all'inizio del suo secondo tentativo Lewis ha fatto un errore alla prima curva, lasciando circa un decimo e mezzo nel primo settore e da lì in avanti il suo giro è stato tutto in salita. Leclerc è cresciuto nel corso della sessione, ha fatto un buon secondo tentativo ed ha migliorato molto, specie nelle curve cinque e sei, ma con distacchi così ridotti tra le vetture non è stato sufficiente per andare oltre il quinto posto. Dobbiamo concentrarci sulla gara, cercando di sfruttare tutte le opportunità che sicuramente si presenteranno perché ci saranno sicuramente Safety Car, Virtual Safety Car e bandiere rosse... Dalle gare di Formula 2 e Formula 3 di oggi è emerso chiaramente che su questo circuito è estremamente difficile sorpassare, fare una strategia con più pit stop non paga sempre: il rischio è quello di rientrare dietro ad avversari più lenti e perdere tempo per superarli. Inoltre c'è l'evoluzione della pista che non va sempre nella stessa direzione e in ogni caso i dati raccolti nei long run di venerdì potrebbero non essere del tutto rappresentativi, perché nessuno si è concentrato particolarmente su questo aspetto e la pista continua ad evolvere".