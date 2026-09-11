Solo Antonelli più veloce delle Ferrari di Leclerc e Hamilton nelle FP2 del Madring

Completano la top ten con distacchi superiori al secondo pieno dalla vetta Yuki Tsunoda che conferma la bontà della Racing Bulls, Esteban Ocon con la Haas spinta dalla power unit Ferrari e il già citato Lawson con la Red Bull. Oltre al fanalino di coda Norris, restano fuori dalla top ten l'altra Haas di Oliver Bearman, entrambe le Alpine che erano state protagoniste nel recente Gran Premio d'Italia (undicesimo tempo per il poleman monzese Pierre Gasly, quindicesimo per Franco Colapinto) e poi ancora le due Audi di Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto (rispettivamente dodicesimo e tredicesimo), le Williams in livrea vintage anni Ottanta del beniamino di casa Carlos Sainz (sedicesimo) e Alexander Albon (diciottesimo), le Aston Martin dell'altro idolo locale Fernando Alonso (diciassettesimo) e di Lance Stroll (ventesimo) e per finire le Cadillac-Ferrari di Sergio Perez e Valtteru Bottas, autori rispettivamente del diciannovesimo e del ventunesimo tempo.