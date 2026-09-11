F1 MADRID

Solo Antonelli più veloce delle Ferrari di Leclerc e Hamilton nelle FP2 del Madring

Prove interrotte con bandiera rossa per un incidente di Arvid Lindblad con la Racing Bulls, quarto alla fine

di Stefano Gatti
11 Set 2026 - 19:03
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Kimi Antonelli sale in cattedra e chiude al comando la prima giornata di prove del Gran Premio di Spagna con il miglior tempo nella seconda sessione del Madring: un minuto, 33 secondi e 662 millesimi il limite raggiunto dal leader della classifica generale che stacca di 113 millesimi Charles Leclerc e di 149 millesimi Lewis Hamilton con le due Ferrari. In pista con un aggiornamento in meno a livello di power unit rispetto a sir Lewis (ADUO1 contro ADUO2) per non rischiare quella "incidentata" a Monza, Leclerc dimostra un più veloce adattamento al Madring rispetto al compagno di squadra ma soprattutto di risentire degli strascichi del gran colpo ricevuto nell'incidente al secondo giro del Gran Premio d'Italia di cinque giorni fa (domenica 6 settembre) alla Parabolica/Alboreto.

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Quinto tempo a 28 millesimi dalla vetta per Arvid Linblad. Proprio il rookie inglese della Red Bull è stato suo malgrado causa di una interruzione del turno con la bandiera perdendo per sua stessa ammissione il controllo della sua Racing Bulls - fortunatamente con un impatto favorevole e senza conseguenze fisiche - in una veloce curva verso sinistra (la  numero tredici del Madring), terminando la sua corsa contro le protezioni. Un contrattempo non da poco per il rookie inglese dal rendimento recente in continua crescita. Restando nella grande famiglia RB, leggero ma non trascurabile contatto con il muro per Liam Lawson con la Red Bull. Non va oltre il quinto tempo a 337 millesimi dal suo compagno di squadra italiano George Russell che al volante della Mercedes era stato il più veloce delle prove libere uno davanti ad Antonelli e alla due Ferrari di Leclerc e di Hamilton. Settimo tempo per Max Verstappen (+0.401) davanti ad Oscar Piastri (+0.538) con la McLaren. Nessun giro cronometrato per il suo compagno di squadra - il campione in carica Lando Norris, appiedato da un problema al cambio della sua monoposto.

Completano la top ten con distacchi superiori al secondo pieno dalla vetta Yuki Tsunoda che conferma la bontà della Racing Bulls, Esteban Ocon con la Haas spinta dalla power unit Ferrari e il già citato Lawson con la Red Bull. Oltre al fanalino di coda Norris, restano fuori dalla top ten l'altra Haas di Oliver Bearman, entrambe le Alpine che erano state protagoniste nel recente Gran Premio d'Italia (undicesimo tempo per il poleman monzese Pierre Gasly, quindicesimo per Franco Colapinto) e poi ancora le due Audi di Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto (rispettivamente dodicesimo e tredicesimo), le Williams in livrea vintage anni Ottanta del beniamino di casa Carlos Sainz (sedicesimo) e Alexander Albon (diciottesimo), le Aston Martin dell'altro idolo locale Fernando Alonso (diciassettesimo) e di Lance Stroll (ventesimo) e per finire le Cadillac-Ferrari di Sergio Perez e Valtteru Bottas, autori rispettivamente del diciannovesimo e del ventunesimo tempo.

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