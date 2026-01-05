"Sogno il Real": tifosi Bayern furiosi con 17enne Karl sui social

L'ultima giovane promessa del Bayern Monaco sta già pensando a un futuro altrove. Lennart Karl, il centrocampista diciassettenne diventato il più giovane marcatore del Bayern in Champions League a ottobre, ha suscitato critiche e perplessità domenica con l'ammissione del suo sogno di trasferirsi al Real Madrid. Durante una sessione di domande e risposte a un raduno di tifosi, visita che è una tradizione di Capodanno per i giocatori del club, a Karl è stato chiesto se avesse un "club dei sogni" oltre al Bayern. "Il Bayern è un club molto, molto grande in ogni caso, ed è un sogno giocare lì, ma un giorno mi piacerebbe sicuramente andare al Real Madrid. È il club dei miei sogni, ma questo rimane tra noi", ha detto Karl, tra le risate dei tifosi del Bayern presenti, in un commento trasmesso da Sky Sport in Germania. "Ma ovviamente il Bayern è qualcosa di molto, molto speciale ed è un club molto, molto divertente". Mentre i tifosi presenti tra il pubblico sembravano prendere di buon umore i commenti di Karl, il giovane centrocampista ha dovuto affrontare le critiche dei tifosi del Bayern sui social, che hanno messo in dubbio la sua lealtà al club.