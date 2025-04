Leclerc: "Partendo bene posso puntare al podio". Hamilton: "Il mio giro non è stato granché"

"Se guardiamo il distacco dalla pole position non possiamo essere soddisfatti. Tuttavia, abbiamo Charles al via dalla seconda fila e Lewis in settima posizione, e sarà interessante vedere quale sarà il passo gara di entrambe le nostre vetture. Nessuno fin qui ha potuto fare dei veri e propri long run, ma dall’inizio della stagione abbiamo dimostrato di essere più competitivi in gara che sul giro secco.Si può sempre fare meglio ma qui perdiamo molto nel primo settore: abbiamo tre decimi di ritardo dalla pole e li prendiamo praticamente tutti lì. Dobbiamo concentrarci sulla lunga distanza, dove al momento andiamo meglio. Tutto è possibile. Hamilton? Lewis aveva iniziato bene il weekend la settimana scorsa in Bahrain, poi è andato in calando. Qui invece è andato subito in difficoltà. Quando non 'senti' la macchina e ti trovi a girare su un circuito tutto muretti come questo... non è facile trovare la fiducia necessaria. Dobbiamo massimizzare quello che abbiamo in questo momento e vogliamo lottare per portare a casa un buon bottino di punti, stando sempre pronti a cogliere ogni opportunità che la gara ci potrà offrire. Su questa pista i sorpassi sono possibili, e stasera ci concentreremo per preparare al meglio tutti gli scenari che potrebbero verificarsi in corsa".