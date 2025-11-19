Vasseur: "Las Vegas è speciale, puntiamo ad una prova al vertice"

Nel Gran Premio di Las Vegas che chiude un intero mese di gare nelle Americhe, la Ferrari punta a rilanciare la sfida alla Mercedes (avanti di ben trentasei punti) e alla Red Bull, che precede di quattro lunghezze la Scuderia, superata dai "Tori" non più tardi di due domeniche fa in Brasile, dove la Rossa è rimasta a secco nel GP domenicale, raccogliendo solo le briciole nel formato Sprint. Nella marcia di avvicinamento alla terzultima tappa del Mondiale Frederic Vasseur lascia intendere un moderato ottimismo per una gara che le Rosse hanno concluso sul podio sia nella sua prima edizione moderna del 2023 (pole position e secondo gradino del podio per Charles Leclerc) sia - anche se in misura minore - dodici mesi fa con il terzo posto finale di Carlos Sainz. Missione possibile ma ugualmente complicata, visto che le dirette avversarie hanno vinto sulla Strip: Red Bull nel 2023 con Max Verstappen (e Sergio Perez terzo dietro allo stesso Leclerc), Mercedes nel 2024 con doppietta aperta da George Russell e completata da Lewis Hamilton davanti al pilota della Rossa - Sainz - del quale il sette volte iridato avrebbe preso il posto di lì a poche settimane.