Como, Nico Paz: "Gol in rovesciata? Ci riproverò"

30 Nov 2025 - 20:39

Elegantissimo, sorridente e, pur con poco tempo a disposizione, Nico Paz, la gemma più luminosa di Cesc Fabregas e della Serie A, si è affacciato al 'The Padel Resort' di Como per seguire qualche game delle finali del FIP Silver Mediolanum Padel Cup. A due giorni dalla grande prova - l'ennesima - con il Sassuolo che ha regalato al Como un'altra vittoria in campionato Nico è piombato tra i campi di padel per un abbraccio all'amico Diego Dorta, vincitore con Boris Castro del torneo maschile. I due, entrambi di Tenerife, si sono conosciuti attraverso un amico comune e Nico Paz è un grande fan del padel. Dorta e il numero 10 del Como hanno scambiato due chiacchiere e Nico Paz ha fatto il suo "mucha suerte" al suo amico. Una sorpresa che ha acceso il pubblico giunto per seguire le fasi finali del torneo. Immancabile il rito delle foto e dei selfie, al quale l'argentino s'è concesso sorridendo e con grande disponibilità. Argomento del 'durante il selfie' con tifosi e fan del padel è stato ovviamente il gol sfiorato in rovesciata contro il Sassuolo, un gesto tecnico da fuoriclasse che ha fatto il giro del mondo. 'El Diez' del Como è stato al gioco e la risposta sempre la medesima: "Ci riproverò!". Poi, dopo l'abbraccio con Dorta e i tantissimi selfie scattati con il pubblico, Paz ha salutato e quando un tifoso gli ha detto "Porta il Como in Champions!", Nico ha tirato fuori uno di quei sorrisi che non hanno bisogno di interpretazioni: ci proverà, eccome se ci proverà. 

