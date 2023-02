Leclerc dopo i test: "Valori in campo ancora da comprendere"

FERRARI

Il bilancio dei piloti di Maranello al termine dei tre giorni in Bahrain. Sainz: "Prove chiuse senza intoppi"

Ultima giornata di test: da ora si fa sul serio

































































1 di 34 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 34 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Ferrari ha chiuso la tre giorni di test che portano al via della stagione di F1 tra alti e bassi. In Bahrain Charles Leclerc e Carlos Sainz sono sempre stati nelle posizioni di vertice, anche se la Red Bull sembra essere ancora in vantaggio. Il monegasco, comunque, aspetta il primo GP per capire a che livello è la SF-23: "Saremo di nuovo qui fra una settimana la gara inaugurale del campionato e sarà interessante comprendere finalmente quali saranno i veri valori in campo". Dal canto suo, lo spagnolo vede il bicchiere mezzo pieno: ""Abbiamo concluso il test senza intoppi completando il programma previsto per questi tre giorni. Per questo voglio dire grazie a tutta la squadra, sia qui che a Maranello".

Vedi anche Formula 1 Test F1 in Bahrain: Perez il migliore davanti a Hamilton, indietro le Ferrari LECLERC: "VALRI IN CAMPO ANCORA DA COMPRENDERE"

"Sono stati tre giorni di test molto intensi. Nel primo abbiamo preso le misure alla SF-23 per capire la correlazione con i dati della fabbrica e abbiamo raccolto indicazioni interessanti, che ci hanno confermato le informazioni che avevamo. Nelle ultime due giornate ci siamo concentrati sulla messa a punto facendo passi avanti promettenti. Ho anche provato diversi stili di guida per verificare quale si adatta meglio a questa nuova monoposto. Saremo di nuovo qui fra una settimana la gara inaugurale del campionato e sarà interessante comprendere finalmente quali saranno i veri valori in campo".

SAINZ: "TEST CHIUSI SENZA INTOPPI"

"Abbiamo concluso il test senza intoppi completando il programma previsto per questi tre giorni. Per questo voglio dire grazie a tutta la squadra, sia qui che a Maranello. Oggi ci siamo concentrati su prove di simulazione sia di qualifica che della gara per completare tutte le verifiche che avevamo pianificato. Ora analizzeremo in profondità i dati per arrivare preparati al meglio al primo Gran Premio della stagione. Non vedo l’ora di tornare in pista qui fra una settimana".