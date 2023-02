FORMULA 1

Sainz e Leclerc concentrati sul passo gara, il messicano della Red Bull (1’30”305) è già in forma. Stint di Alonso sui tempi della Rossa

Ultima giornata di test: da ora si fa sul serio

































































È Checo Perez il più veloce nell'ultima sessione dei test di F1 in Bahrain. Il messicano della Red Bull ha girato in 1'30"305, precedendo Hamilton su Mercedes (+0.359) e l'Alfa Romeo di Bottas (+0.522). Quarta e quinta le Ferrari di Charles Leclerc (+0.719) e Carlos Sainz (+0.731), con lo spagnolo concentrato sul passo gara. Alonso invece si dimostra già sicuro sull'Aston Martin, che in alcuni stint ha più volte sfiorato i tempi della Rossa.

Nell’ultima sessione dei test di Formula 1 in Bahrain è Sergio Perez su Red Bull (133 giri totali) il pilota più veloce in pista. Il messicano ha infatti firmato un crono di 1’30”305 con gomme soft, battendo anche il tempo della pole dello scorso anno firmata da Leclerc in 1’30”558. Dietro l’alfiere della scuderia campione del Mondo si piazza invece Lewis Hamilton (+0.359, 65 giri totali), che però ha girato con le medie nel suo giro migliore. Sorprende la terza piazza conquistata da Valtteri Bottas (+0.522, su gomme soft, 131 giri totali). Quarta e quinta le SF-23 di Charles Leclerc (67 giri totali) e Carlos Sainz (76 giri totali), che si sono molto focalizzati sul passo gara, con il monegasco a +0.719 sulle soft e lo spagnolo a +0.731.

Dietro le Rosse, l’AlphaTauri di Yuki Tsunoda (+0.956, 76 giri totali) e la Haas di Kevin Magnussen (+1.076, 95 giri totali). Mentre è solo ottavo George Russell su Mercedes, indietro di 1 secondo e 137 millesimi. L’Aston Martin, invece, si riscopre competitiva anche oggi, con Fernando Alonso che a più riprese ha girato sui tempi delle Ferrari a parità di gomma. Ora però il tempo dei test è finito e il Mondiale è alle porte, con la prima tappa che si correrà proprio in Bahrain domenica 5 marzo alle ore 16 italiane.