Formula 1

Wolff mette in guardia i suoi: "Hamilton rivale per il titolo, va molto veloce"

Le reazioni del team manager della Mercedes e degli altri piloti alla vittoria di Lewis a Barcellona

14 Giu 2026 - 17:22
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Lewis Hamilton porta la Ferrari sul gradino più alto del podio a Barcellona e ottiene la prima vittoria in rosso da quando, un anno e mezzo fa, è approdato a Maranello. A chiudere le prime tre posizioni George Russell, secondo con la Mercedes, e Lando Norris, terzo con la McLaren. Nelle interviste post gara, i due connazionali del pilota britannico e il suo ex team manager, Toto Wolff, hanno speso parole di stima per il numero 44. 

Wolff: "Sarà un rivale per il titolo"

 Nonostante il passaggio in rosso, Toto Wolff rimane uno dei più grandi ammiratori di Hamilton: "Ho sempre detto che quando non siamo noi a vincere, voglio che sia Lewis a farlo. Sono contento per lui e per la Ferrari. Rivale per il titolo? Assolutamente sì, va veloce e ha una forza mentale straordinaria. Ho lavorato con lui per 12 anni, lo conosco bene". Il team principal della Mercedes si è poi espresso sul ritiro di Antonelli: "Perdere macchine in questo modo è inaccettabile. Russell a Montreal ha perso 25 punti, oggi Kimi 18. Per vincere bisogna finire le gare, non basta la velocità. Sono molto arrabbiato per come ce la siamo giocata, oggi abbiamo perso due volte. Non facciamo ordini di scuderia, ma in questo modo abbiamo perso la gara. Adesso dobbiamo capire come gestirla in futuro". 

Russell: "Congratulazioni di cuore"

 Ai complimenti si è aggiunto il suo ex compagno di squadra, George Russell: "Congratulazioni di cuore a Hamilton, lavora sodo e se lo merita davvero". L'inglese si è poi concentrato sul secondo posto conquistato dopo settimane difficili: "È bello tornare sul podio e aver fatto una gara senza intoppi, ma oggi la Ferrari è stata fortissima, quindi dobbiamo continuare a dare il massimo. Il ritmo di Lewis oggi era pazzesco, credo che stiano arrivando".

Norris: "Felice per te, amico"

 Infine, anche il campione del mondo in carica si è complimentato con il connazionale. Queste le parole di Lando Norris: "Prima di tutto voglio congratularmi con Lewis, sono felice per te, amico". Analizzando la gara, il pilota McLaren ha aggiunto: "Siamo stati un po' fortunati con il ritiro di Antonelli, ma ci serve anche questo. Dobbiamo continuare a lavorare sodo e a impegnarci al massimo.

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