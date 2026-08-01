Tennis, Wta Memphis: sedicenne Liutova in semifinale

La giovane russa ha anche dichiarato che questa settimana si è verificato "un piccolo cambiamento sotto l'aspetto mentale". Quando nel secondo set ero sotto 0-4, mi sono ricomposta - ha detto ancora Liutova dopo la vittoria su McNally -. È stata soprattutto una questione mentale: non ho lasciato che le emozioni prendessero il sopravvento e ho continuato a giocare, godendomi la sfida. Credo di averle permesso di giocare al meglio, poi la svolta è stata mentale. Mi sono semplicemente calmata, ho schiarito le idee e ho cercato di giocare come nel primo set. Non pensare a nient'altro se non alla palla e a me stessa". Liutova, che ha iniziato il 2026 al n.714 posto della classifica e si è presentata a Memphis da n.229 ("best" n.225), la prossima settimana entrerà per la prima volta nella top 200, il che potrebbe spalancarle le porte per il debutto nelle qualificazioni Slam al prossimo US Open.