Tennis, Wta Memphis: sedicenne Liutova in semifinale

A 16 anni, da n.229 del ranking, nel primo torneo disputato nel circuito maggiore, per di più partendo dalle qualificazioni, Kristina Liutova è in semifinale! Il torneo è "The Memphis Classic" - nuovo WTA 250 sul cemento statunitense, dotato di un montepremi di 283.347 dollari, in Tennessee. L'ultima "vittima" di Kristina è stata la statunitense Caty McNally, n.73 del ranking e sesta favorita del seeding, battuta 63 64 firmando così la terza vittoria contro una top 100: in precedenza aveva eliminato all'esordio la connazionale Ekaterina Alexandrova, n.19 Wta e prima testa di serie del torneo, e poi aveva battuto in rimonta l'australiana Maya Joint, attualmente n.76 Wta ma top 30 (n.28) lo scorso febbraio. Prossima avversaria per lei un'altra americana, Elvina Kalieva, n.132 del ranking, mai affrontata in carriera. Liutova, che è diventata la prima giocatrice nata nel 2010 a raggiungere una semifinale WTA, ha descritto la sua settimana come "un percorso miracoloso" nell'intervista rilasciata al termine della partita. Ma nonostante la sua giovane età e la sua inesperienza, i tratti distintivi della sua cavalcata sono stati la notevole maturità dimostrata in campo e la convinzione di poter competere a questi livelli.
La giovane russa ha anche dichiarato che questa settimana si è verificato "un piccolo cambiamento sotto l'aspetto mentale". Quando nel secondo set ero sotto 0-4, mi sono ricomposta - ha detto ancora Liutova dopo la vittoria su McNally -. È stata soprattutto una questione mentale: non ho lasciato che le emozioni prendessero il sopravvento e ho continuato a giocare, godendomi la sfida. Credo di averle permesso di giocare al meglio, poi la svolta è stata mentale. Mi sono semplicemente calmata, ho schiarito le idee e ho cercato di giocare come nel primo set. Non pensare a nient'altro se non alla palla e a me stessa". Liutova, che ha iniziato il 2026 al n.714 posto della classifica e si è presentata a Memphis da n.229 ("best" n.225), la prossima settimana entrerà per la prima volta nella top 200, il che potrebbe spalancarle le porte per il debutto nelle qualificazioni Slam al prossimo US Open.