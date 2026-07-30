FORMULA 1

Ferrari, Vigna: "Progressi nelle corse grazie a piloti e team, ma piedi per terra"

L'ad di Maranello: "Concentrazione, determinazione e spirito di squadra ci rendono più forti"

30 Lug 2026 - 16:11
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

La Ferrari sta vivendo una stagione da F1 da protagonista e anche se la vittoria di un campionato, piloti o costruttori, non pare essere così vicina, i tifosi possono dire di aver almeno ritrovato il sorriso, grazie ai successi parziali di Hamilton e Leclerc. Proprio i due piloti della SF-26 sono tra i fautori del riscatto di Maranello. "I progressi che stiamo compiendo nel mondo delle corse, grazie sia ai nostri piloti sia all'intero team, continuano a ricordarci ciò che rende Ferrari più forte: concentrazione, determinazione e spirito di squadra. Sono questi i valori che ci guidano ogni giorno, mantenendoci con i piedi per terra", ha detto Benedetto Vigna, amministratore delegato della Ferrari, durante la call con gli analisti sui conti del secondo trimestre 2026.

Terminate le vacanze estive, la F1 tornerà in pista prima a fine agosto in Olanda e poi a inizio settembre a Monza per l'appuntamento più atteso dagli appassionati italiani, che dovranno decidere se tifare per le Rosse o sostenere il capoclassifica Antonelli.

Leggi anche

Vasseur deluso: "La scommessa non ha pagato: non è un buon risultato"

Formula 1, le foto del Gp di Ungheria

1 di 14
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

ferrari
f1
vigna

Ultimi video

00:32
Antonelli: festa bagnata con il tuffo nel porto di Monte-Carlo

Antonelli: festa bagnata con il tuffo nel porto di Monte-Carlo

02:21
Come va in vacanza la Formula 1? Sorride Norris, la Ferrari non vuol fare una scelta

Come va in vacanza la Formula 1? Sorride Norris, la Ferrari non vuol fare una scelta

00:28
Norris non dimentica il passato

Norris non dimentica il passato

00:59
Kimi Antonelli, pole e festa per il papà

Kimi Antonelli, pole e festa per il papà

00:40
Hamilton scatenato sulla tavola

Hamilton scatenato sulla tavola

00:29
Kimi Antonelli a Federer: "Aiutami tu!"

Kimi Antonelli a Federer: "Aiutami tu!"

00:52
Sfida sulle minicar Lego

Sfida sulle minicar Lego

00:20
L'arrivo di Kimi Antonelli a Wimbledon

L'arrivo di Kimi Antonelli a Wimbledon

00:52
Povero Antonelli: preso a pistolettate di champagne nella festa per Russell

Povero Antonelli: preso a pistolettate di champagne nella festa per Russell

00:15
Sinner guarda le qualifiche del GP d'Austria

Sinner guarda le qualifiche del GP d'Austria

00:42
Antonelli-Kardashian, telenovela finita: asciugamano restituito

Antonelli-Kardashian, telenovela finita: asciugamano restituito

00:14
Hamilton con un nuovo look

Hamilton con un nuovo look

01:33
La calma di Antonelli

La calma di Antonelli

00:25
Ickx esalta Antonelli

Ickx esalta Antonelli

01:42
Tutti pazzi per Kimi

Tutti pazzi per Kimi

00:32
Antonelli: festa bagnata con il tuffo nel porto di Monte-Carlo

Antonelli: festa bagnata con il tuffo nel porto di Monte-Carlo

I più visti di Formula 1

Come va in vacanza la Formula 1? Sorride Norris, la Ferrari non vuol fare una scelta

Come va in vacanza la Formula 1? Sorride Norris, la Ferrari non vuol fare una scelta

Norris non dimentica il passato

Norris non dimentica il passato

Norris trionfa in Ungheria: "Possiamo continuare così". Antonelli terzo: "Oggi ho limitato i danni"

Splendido Norris: sua la pole all'Hungaroring davanti a Leclerc. Penalizzati Hamilton e Antonelli, 5° e 7°

GP Ungheria: vince Norris davanti a Verstappen e Antonelli. Leclerc 4°, Hamilton 5°

Vasseur deluso: "La scommessa non ha pagato: non è un buon risultato"

Notizie del giorno
Vedi tutti
16:53
Atletica: da Jacobs a Tamberi, spedizione azzurra record a Birmingham
16:52
Tennis, a Cincinnati ci sarà anche Djokovic: "Non vedo l'ora"
16:51
Tennis, a Cincinnati presente anche Djokovic: "Non vedo l'ora"
16:51
FA inglese dura contro razzismo, anche 10 turni di squalifica
16:50
Volley: Serie A maschile e femminile, no a gare internazionali in inverno