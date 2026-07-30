Ferrari, Vigna: "Progressi nelle corse grazie a piloti e team, ma piedi per terra"

La Ferrari sta vivendo una stagione da F1 da protagonista e anche se la vittoria di un campionato, piloti o costruttori, non pare essere così vicina, i tifosi possono dire di aver almeno ritrovato il sorriso, grazie ai successi parziali di Hamilton e Leclerc. Proprio i due piloti della SF-26 sono tra i fautori del riscatto di Maranello. "I progressi che stiamo compiendo nel mondo delle corse, grazie sia ai nostri piloti sia all'intero team, continuano a ricordarci ciò che rende Ferrari più forte: concentrazione, determinazione e spirito di squadra. Sono questi i valori che ci guidano ogni giorno, mantenendoci con i piedi per terra", ha detto Benedetto Vigna, amministratore delegato della Ferrari, durante la call con gli analisti sui conti del secondo trimestre 2026.