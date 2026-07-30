Ferrari, Vigna: "Progressi nelle corse grazie a piloti e team, ma piedi per terra"

Formula 1, le foto del Gp di Ungheria
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La Ferrari sta vivendo una stagione da F1 da protagonista e anche se la vittoria di un campionato, piloti o costruttori, non pare essere così vicina, i tifosi possono dire di aver almeno ritrovato il sorriso, grazie ai successi parziali di Hamilton e Leclerc. Proprio i due piloti della SF-26 sono tra i fautori del riscatto di Maranello. "I progressi che stiamo compiendo nel mondo delle corse, grazie sia ai nostri piloti sia all'intero team, continuano a ricordarci ciò che rende Ferrari più forte: concentrazione, determinazione e spirito di squadra. Sono questi i valori che ci guidano ogni giorno, mantenendoci con i piedi per terra", ha detto Benedetto Vigna, amministratore delegato della Ferrari, durante la call con gli analisti sui conti del secondo trimestre 2026.
Terminate le vacanze estive, la F1 tornerà in pista prima a fine agosto in Olanda e poi a inizio settembre a Monza per l'appuntamento più atteso dagli appassionati italiani, che dovranno decidere se tifare per le Rosse o sostenere il capoclassifica Antonelli.
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