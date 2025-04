Leclerc: "Deluso, ma ci sono segnali positivi". Hamilton: "Non ho sfruttato il mio potenziale"

"Non siamo riusciti a mettere tutto insieme nel Q3. Ho avuto la sensazione che all’inizio fossimo più competitivi. Eravamo andati meglio nel Q1 e nel Q2 ma in ogni caso stiamo migliorando. Certo, il quarto posto non è il nostro obiettivo ma è un passo avanti nella direzione giusta. Dobbiamo analizzare cosa è successo nell'ultima curva con Leclerc che ha fatto un errore lì all'ultimo tentativo. Per quanto riguarda Hamilton, nelle prime due fasi della qualifica Lewis era nello stesso decimo di Charles ma in quella decisiva ha poi un po' perso la direzione. D'altra parte basta una piccola regolazione sbagliata per rimanere indietro. Se la gara sarà bagnata, beh... almeno l'erba non prenderà più fuoco! Scherzi a parte, preferirei una gara asciutta perché la pioggia dà vita di solito a gare un po' pazze, mentre noi in questa fase abbiamo bisogno di capire il nostro livello in condizioni normali. In ogni caso è uguale per tutti. Se piovesse sarebbe la prima volta che giriamo sul bagnato qui nel weekend, e anche se fosse asciutto, c’è da attendersi un cambiamento nella direzione del vento che qui significa ritrovarsi con una pista completamente diversa. continuare a lottare per gli obiettivi che ci siamo prefissati".