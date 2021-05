Leclerc, dalla pole alla delusione: "Tanta tristezza, dobbiamo capire cos'è successo"

AMARO FERRARI

Il pilota monegasco ha avvertito dei problemi nel corso del warm up lap ed è stato costretto al forfait

Poteva essere protagonista nel GP di casa, ma la sua SF21 gli ha giocato un brutto scherzo. Charles Leclerc, dopo aver dato il forfait prima della partenza del GP di Monaco a causa di alcuni problemi al semiasse sinistro nel warm up lap, si è detto profondamente deluso da quanto successo: "Onestamente sono molto triste, è difficile. I meccanici hanno fatto di tutto, il cambio era ok ma il problema viene dalla parte sinistra della macchina. Avrò bisogno di qualche giorno per stare meglio, ora sono veramente giù di morale". Getty Images

"Abbiamo controllato tutto, tutti i pezzi erano ok e dobbiamo vedere cosa ha ceduto. Penso sia collegato all'incidente di ieri. Errore che mi perdonerò? Ho spinto tanto, ma è l'errore che mi ha messo in pole. Il mio primo giro è stato forte, più forte degli altri. Al secondo giro ho spinto di più e sono andato a muro. Sicuramente ci penserò, ma non più di tanto. Gli errori capitano, dobbiamo ora capire cosa è successo oggi" ha detto il monegasco.