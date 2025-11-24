Fuori i secondi? Primo match point per Norris in Qatar, Verstappen in agguato e Piastri...

Es se tra i due litiganti fosse il terzo incomodo a godere? L'australiano ha imboccato il vicolo cieco a Monza (allora però nessuno poteva saperlo, tantomeno lui) e non ne ha ancora trovato la via d'uscita. Oscar però è un campione "in the making", la svolta potrebbe essere dietro l'angolo. Apparentemente Piastri non ha nulla da perdere, può correre a mente libera, anche se non sembra proprio il suo approccio e nel caso specifico questo è uno svantaggio. Forse ha anche il tarlo di un team che - al di là delle dichiarazioni di facciata - pende un po' dalla parte di Norris, magari anche per una questione di riconoscenza. Ha tutta una carriera davanti ma - si sa - ogni lasciata è persa e alle spalle (ultimamente anche davanti a lui) c'è una nuova anzi nuovissima generazione di futuri campioni che spinge forte sull'acceleratore per farsi largo verso il vertice: Antonelli, Bearman, Hadjar. Non c'è tempo da perdere Oscar, tantomeno Mondiali.