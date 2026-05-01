Ginnastica: ritmica, Raffaeli argento nella palla a Baku
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Alla Milli Gimnastika Arenasi di Baku, sempre alla palla, con un 28 netto (D. 12.2 - E. 7.7 - A. 8.1) Sofia Raffaeli (guidata da Amina Zaripova) conquista la medaglia d'argento all'European cup. Oro per la russa Arina Kovshova, mentre il bronzo finisce al collo della cipriota Vera Tugolukova (27.250). L'altra italiana, Tara Dragas chiude in sesta posizione con 26.850, alle spalle dell'ucraina Taisiia Onofriichuk, (27.100). Raffaeli è anche in terza posizione provvisoria nell'all-around.
Al cerchio, nella sfida azzurra, fa meglio Tara, quarta ad un soffio dal podio. La poliziotta friulana, infatti, strappa un 27.950, lo stesso punteggio della bielorussa Darya Viarenich, che la precede solo per l'esecuzione (7.700 contro 7.550 dell'italiana), mentre, sulla piazza d'onore, non troppo distante, ci sale Arina Kovshova con 28.400.