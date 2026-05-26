IL LUTTO

Dramma in Nigeria: il 21enne Victor Udoh trovato morto in circostanze sospette

L'ex talento classe 2004 dell'Anversa e del Southampton aveva trascorso la serata con gli amici ad Abuja, poi stamattina il tragico rinvenimento

26 Mag 2026 - 19:55
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Il mondo del calcio è sotto shock per l'improvvisa e tragica scomparsa di Victor Udoh. L'attaccante nigeriano di soli 21 anni (classe 2004) è stato trovato privo di vita ad Abuja, la capitale della Nigeria, in circostanze ancora tutte da chiarire. La drammatica notizia, diffusa inizialmente dal quotidiano belga Het Nieuwsblad e dai tabloid africani, è stata confermata ufficialmente dall'Anversa, club in cui il giovane era esploso calcisticamente.

Giallo sulle cause: si sospetta un avvelenamento

 Secondo le prime ricostruzioni, Udoh avrebbe trascorso la serata di lunedì 25 maggio in compagnia di alcuni amici. Il mattino seguente, martedì 26 maggio, il calciatore è stato rinvenuto senza vita. Sebbene non ci siano ancora comunicazioni ufficiali da parte delle autorità nigeriane — che mantengono il massimo riserbo per non compromettere le indagini in corso — la stampa locale parla di "circostanze sospette" e avanza l'ipotesi di un possibile avvelenamento da cibo o bevande.

Una carriera tra Belgio, Inghilterra e Repubblica Ceca

 Udoh, attaccante duttile e veloce, capace di svariare su tutto il fronte offensivo sia come punta centrale che come esterno, era cresciuto in patria nell'Hypebuzz. L'esplosione all'Anversa: Trasferitosi in Belgio ancora minorenne, si era messo in mostra nel settore giovanile del Royal Antwerp (12 reti in 21 presenze), per poi debuttare in prima squadra collezionando 28 presenze totali e due assist tra il 2023 e il 2025. Le sue prestazioni avevano attirato i fari del Southampton (all'epoca in Premier League), che nel febbraio 2025 gli aveva offerto un contratto di tre anni e mezzo. Con l'Under 21 dei Saints aveva impattato bene, siglando 2 reti in 5 presenze. A settembre 2025 era arrivato il passaggio a titolo definitivo al club ceco dell'SK Dynamo České Budějovice con un accordo triennale. Di recente, Udoh era tornato in Nigeria, dove continuava ad allenarsi duramente in attesa di una nuova sistemazione per il mercato estivo.

Il dolore del modulo e il ricordo dell'amico Dwomoh

 La notizia ha devastato i suoi ex compagni di squadra. Particolarmente scosso Pierre Dwomoh, attuale giocatore del Watford e suo coetaneo, che ha condiviso con lui l'esperienza in Belgio: "Ci eravamo sentiti solo pochi giorni fa. Gli avevo chiesto dei suoi programmi per le vacanze, invitandolo a fare un ritiro con me in Marocco, ma mi ha detto che si stava già allenando duramente in Nigeria. Victor aveva una fede incrollabile nella sua carriera. Era un ragazzo tranquillo, allegro e meraviglioso. Spero solo che non abbia sofferto." 

Anche l'Anversa ha espresso il proprio cordoglio con una nota ufficiale sui canali social: "Con grande costernazione, il RAFC ha appreso della morte del nostro ex giocatore Victor Udoh. I nostri pensieri sono rivolti alla famiglia, agli amici e ai cari di Victor in questo momento particolarmente difficile. Riposa in pace, Victor".

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