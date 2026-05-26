Dramma in Nigeria: il 21enne Victor Udoh trovato morto in circostanze sospette

Udoh, attaccante duttile e veloce, capace di svariare su tutto il fronte offensivo sia come punta centrale che come esterno, era cresciuto in patria nell'Hypebuzz. L'esplosione all'Anversa: Trasferitosi in Belgio ancora minorenne, si era messo in mostra nel settore giovanile del Royal Antwerp (12 reti in 21 presenze), per poi debuttare in prima squadra collezionando 28 presenze totali e due assist tra il 2023 e il 2025. Le sue prestazioni avevano attirato i fari del Southampton (all'epoca in Premier League), che nel febbraio 2025 gli aveva offerto un contratto di tre anni e mezzo. Con l'Under 21 dei Saints aveva impattato bene, siglando 2 reti in 5 presenze. A settembre 2025 era arrivato il passaggio a titolo definitivo al club ceco dell'SK Dynamo České Budějovice con un accordo triennale. Di recente, Udoh era tornato in Nigeria, dove continuava ad allenarsi duramente in attesa di una nuova sistemazione per il mercato estivo.