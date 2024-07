La trattativa Ferrari-Newey si è arenata: l'ingegnere inglese vuole portare venti tecnici fidati

FORMULA 1

Il conseguente aumento dei costi avrebbe messo in difficoltà Maranello sul fronte del "budget cap"

© Getty Images C'è stato un momento in cui Adrian Newey è sembrato davvero vicino a un clamoroso approdo alla Ferrari. Il geniale ingegnere della Red Bull è il pezzo pregiato del mercato e dopo essersi assicurati Lewis Hamilton, a Maranello avevano pensato di ingaggiare anche il campione del mondo dei tecnici. Invece la trattativa si è arenata e altri team hanno provato a farsi avanti per Newey, che lascerà Milton Keynes a partire dall'1 aprile del 2025.

Vedi anche Formula 1 John Elkann: "Ferrari continui a crescere. Newey? Vanno fatte valutazioni" Il problema, a quanto pare, sarebbe stato economico, ma non nel senso dello stipendio richiesto dal 65enne direttore tecnico britannico, che si sarebbe dovuto aggirare attorno ai 10 milioni di dollari a stagione. Newey, infatti, avrebbe chiesto di portare con una nutrita schiera di fedelissimi per poter realizzare i propri progetti. Un gruppo di circa venti persone di alto livello. Con conseguente aumento esponenziale dei costi per la Ferrari, che avrebbe visto intaccare pesantemente il proprio "budget cap" e lo sviluppo della prossima macchina. Vedi anche Altri motori Super, anzi Hyper: Red Bull RB17, auto da sogno su misura per cinquanta superfortunati