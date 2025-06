Vasseur furioso: "Ci attaccano invece di sostenerci, lasciate in pace Leclerc"

"Non voglio sprecare il mio tempo con queste voci, non mi interessa indagare e cercare di capire. Il fatto è che qualcuno vuole il male del team. Questo non riguarda solo me. Firmando per la Ferrari sapevo che sarei stato molto esposto ma questo fa parte del gioco. È sbagliato parlare di Leclerc alla Mercedes, quando lui ha più volte ribadito di volersi concentrare sul nostro progetto e di voler vincere con la Ferrari. Non è giusto, non sta ai giornalisti italiani decidere cosa deve fare un pilota. Stiamo parlando di persone, di ambizioni personali, di famiglie che ne possono pagare le conseguenze. Bisogna considerare il male che si può fare ad un pilota in termini di concentrazione e all'intero ambiente di lavoro di una squadra. Meritiamo di essere sostenuti, invece ci gettate il fango addosso. Io sono calmissimo riguardo alla mia situazione. Il problema non sono io. Sono esperto e vaccinato. Quando sono entrato in Ferrari sapevo a cosa sarei andato incontro, sapevo che sarei stato sempre in prima linea e l'ho accettato. È toccato ad altri prima di me: Christian Horner il caso più recente, eppure è ancora al suo posto. Il problema non siamo noi dirigenti ma gli altri membri del team. Allora io mi arrabbio. Per quanto mi riguarda, il mio contratto scade a fine 2025 e il 2026 è vicino - è vero - ma abbiamo tempo per trattare e discutere. Non preoccupatevi, non sarà un problema".