Mondiale per club, Psg-Atletico Madrid 4-0: esordio con il botto per i campioni d'Europa

Il Psg è ancora in formato Champions League, tris all’Atletico Madrid al debutto del Mondiale per Club. Pronti via e i francesi iniziano subito a gestire il possesso del pallone, con i loro avversari che attendono nella propria metà campo per provare a ripartire. Dopo il quarto d’ora ecco che il Paris stappa la partita: al 19’ azione costruita sulla destra tra Hakimi e Doué, poi Kvaratskhelia apparecchia per il sinistro in buca d’angolo di Fabian Ruiz, che fa 1-0 con il sinistro. La formazione allenata da Simeone non riesce a reagire, se non con una girata tiepida di Griezmann al 45’. Sul ribaltamento di fronte i parigini colpiscono ancora: Kvaratskhelia parte in contropiede e premia l’inserimento di Vitinha, che si presenta a tu per tu con Oblak e segna il 2-0 con un rigore in movimento.