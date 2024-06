John Elkann: "Ferrari continui a crescere. Newey? Vanno fatte valutazioni"

formula 1

Il numero 1 della Rossa: "Lavoriamo sempre per tornare a vincere il Mondiale, quest'anno progressi e difficoltà"

John Elkann, presidente della Ferrari, parla al Corriere della Sera in merito all'andamento della Rossa in questa stagione di Formula 1 e all'obiettivo di riconquista del titolo mondiale che manca dal 2008: "Quado finirà l'attesa? Lavoriamo sempre per quell'obiettivo: quest'anno abbiamo visto dei progressi e anche delle difficoltà. Abbiamo bisogno di continuare a crescere: va trovato l'equilibrio fra la valorizzazione delle tante persone capaci qui dentro, un aspetto che sottolineo con forza, e la possibilità di attrarre nuovi talenti. È stato bello sentire un'ingegnere appena arrivata dalla Red Bull parlare del nostro potenziale. È la conferma che c’è una grande voglia di venire in Ferrari".

Quanto al possibile futuro in Ferrari di Adrian Newey, che lascerà la Red Bull, ha spiegato: "Ci sono tante valutazioni, bisogna fare attenzione. Va trovato il giusto momento in cui fare le cose, come è successo con Hamilton. Con lui c'è stata una convergenza di intenti che ha consentito di lavorare insieme. Esistono tante possibilità, Newey o altri, bisogna valutare bene se ci sono le condizioni. Vanno capiti quali sono il livello di motivazione e la capacità di creare cose nuove piuttosto che replicarne altre".

