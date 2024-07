Super, anzi Hyper: Red Bull RB17, auto da sogno su misura per cinquanta superfortunati

AUTO DA SOGNO

Nasce dalle vittorie nel Mondiale l'ultima Red Bull by Newey, ma non è destinata alle competizioni

Svelata la nuova Red Bull RB17, auto da sogno su misura per cinquanta superfortunati



















1 di 11 © Red Bull Content Pool SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Red Bull Content Pool

© Red Bull Content Pool

© Red Bull Content Pool

© Red Bull Content Pool

© Red Bull Content Pool

© Red Bull Content Pool

© Red Bull Content Pool

© Red Bull Content Pool

© Red Bull Content Pool

© Red Bull Content Pool

© Red Bull Content Pool 1 di 11 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'ultima Red Bull griffata Adrian Newey ha visto la luce... all'alba del Goodwood Festival Of Speed, il paradiso degli appassionati del motorsport che ogni anno nel cuore dell'estate riunisce in Inghilterra auto da sogno del passato ma in questa occasione... anche del futuro! La Redd Bull RB17 è stata svelata dal Team Principal e CEO di Oracle Red Bull Racing Christian Horner, dal Group Chief Technical Officer Adrian Newey e dal Direttore Tecnico Red Bull Advanced Technologies Rob Gray. Progettata da Newey e Red Bull Advanced Technologies, la RB17 si basa su venti anni di innovazione in Formula 1 che hanno portato Oracle Red Bull Racing a vincere sei titoli costruttori. La RB17 è dotata di un telaio monoscocca in fibra di carbonio a due posti con un motore V10 aspirato semi-sollecitato montato in posizione centrale a 15.000 giri/min.

La potenza viene trasferita alle ruote posteriori tramite un cambio in fibra di carbonio. Con un peso inferiore a 900 kg e una potenza di oltre 1200 CV, la RB17 offre tempi sul giro equivalenti a quelli della F1 e velocità massime superiori a 350 km/h, pur rimanendo facile da possedere e utilizzare. Dallo sviluppo del concept iniziale fino alla consegna della RB17 finita ai clienti, Red Bull Advanced Technolgies è responsabile dell'intero processo di progettazione e costruzione dell'Hypercar, di cui saranno vendute solo cinquanta unità. Ogni cliente RB17 viene accolto nella famiglia Red Bull con un percorso completo, che include una serie di eventi in pista che offrono ai proprietari l'opportunità di sperimentare alcuni dei più grandi circuiti del mondo. Lo sviluppo del guidatore unico nel suo genere e la personalizzazione dell'auto per soddisfare le esigenze del singolo conducente fanno parte dell'esperienza unica. Ogni RB17 sarà su misura, con i clienti in grado di specificare tutto:dal colore della vernice esterna ai materiali interni, e tutta una serie di piccoli dettagli.

Christian Horner

"Siamo entusiasti di presentare la RB17 al Goodwood Festival of Speed, un progetto che è uno dei più autentici ed entusiasmanti che Red Bull Advanced Technolgoies abbia intrapreso fino ad oggi. Con venti anni di esperienza nel mondo della F1 da cui attingere e come organizzazione incentrata sulle prestazioni, aveva senso per noi progettare la nostra Hypercar da zero. Combinando innovazione tecnica, successo e fascino emozionale, la RB17 è un'auto di riferimento. Sono molto orgoglioso del Team e sono felice di vederlo fare il suo debutto mondiale. Ci aspettiamo che la RB17 sia un classico del futuro".

Adrian Newey

"Ho ragionato molto sull'idea di accettare la sfida di progettare la nostra Hypercar: dall'ideazione alla consegna, per molti anni ed è stato un progetto e un viaggio magnifico. Il fatto che sia finalmente il giorno in cui togliamo le coperte e vediamo la nascita della RB17, è davvero notevole. La RB17 Hypercar racchiude in sé tutto ciò che rappresentiamo: potenza, velocità e bellezza innegabili. È molto adattabile nelle sue capacità e ci siamo assicurati di progettarla come una due posti in modo che il brivido di guidare a velocità di F1 possa essere goduto con un amico o un partner".

Rob Gray

"La RB17 è un progetto straordinario su cui abbiamo il privilegio di lavorare e ha permesso a Red Bull Advanced Technologies di mostrare le nostre capacità e soluzioni ingegneristiche, di design e tecniche. Non vediamo l'ora di vedere le auto finite godendosi appieno su una pista da corsa sia dagli appassionati di corse che da quelli automobilistici".