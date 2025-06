Rivoluzione in casa Ferrari? Vasseur in bilico, anche Leclerc vacilla in vista del futuro

Qualora non arrivasse un riscatto prima della pausa estiva, in casa Ferrari si inizierà a pensare esclusivamente sul 2026 con Vasseur che potrebbe però dire addio a fine stagione nonostante la nuova auto sarebbe di fatto una sua "creazione". Come riportato da Il Corriere della Sera il nome del successore potrebbe essere quello di Antonello Coletta, a capo del progetto Endurance e in vetta saldamente al Mondiale con tre vittorie nel WEC su altrettante gare disputate. L'ingegnere romano ha già rifiutato una volta l'incarico in Formula 1, ma dopo aver vinto per due volte consecutive la 24 Ore di Le Mans, non potrebbe più dire di no, tanto più se nel weekend dovesse arrivare una magica tripletta.