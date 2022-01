La Formula 1 correrà a Singapore fino al 2028

Il Gran Premio di Singapore di Formula 1, tornato in calendario nel 2022 dopo un'assenza di due anni a causa della pandemia, è stato prorogato di sette anni fino al 2028. Primo appuntamento sarà il 2 ottobre 2022. "Il circuito di Marina Bay ha ospitato la prima gara notturna nella storia della F1 nel 2008 e Singapore non ha mai smesso di entusiasmare tifosi, team e piloti allo stesso modo - le parole del presidente della F1, Stefano Domenicali - . Questa estensione fa parte del nostro impegno a lungo termine per continuare a sviluppare lo sport in Asia".