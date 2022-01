Frecce Tricolori salve a Monza, Lara Magoni: "Una vittoria condivisa con ACI Milano"

LO SHOW SI FARà

L'ex sciatrice azzurra: "Io e Geronimo La Russa ci siamo battuti"

L'esibizione delle Frecce Tricolori a Monza prima del GP di Formula 1 è salva. Il circus aveva paventato la cancellazione dello show prima della partenza, ma ACI Milano e Regione Lombardia sono intervenute prontamente. Una vittoria di Geronimo La Russa, presidente Aci Milano, e Lara Magoni, ex sciatrice e ora assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione. Proprio l'ex azzurra ha spiegato: "Il pressing portato avanti da più parti, con in testa l'Automobile Club di Milano e il suo presidente Geronimo La Russa, con il quale mi ero confrontata sul tema in questi giorni ha prodotto gli effetti sperati e l'ipotesi di cancellare l'esibizione delle Frecce Tricolori al Gran Premio di Monza è rientrata. Giusto, com'è nelle politiche della Regione Lombardia, salvaguardare l'ambiente: ciò può avvenire con azioni compatibili al mantenimento di una 'tradizione' forte e consolidata come quella delle Frecce Tricolori".

Frecce Tricolori che saranno protagoniste anche alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: "La Lombardia plaude alle Frecce tricolori per due belle notizie. Innanzitutto, il volo effettuato ieri sulla Valtellina per promuovere il territorio e le Olimpiadi invernali 2026 con un video in fase di realizzazione", ha continuato la Magoni.