La corsa a tre Norris, Piastri, Verstappen: che cosa serve per essere campione

Ad Abu Dhabi si decide il Mondiale piloti. Vediamo, caso per caso, le combinazioni che portano al titolo

06 Dic 2025 - 19:11
© Getty Images

© Getty Images

In Qatar, nell'ultima gara della stagione, si decide il titolo piloti del Mondiale di Formula 1. Lando Norris e Oscar Piastri su McLaren e Max Verstappen su Red Bull, sono i tre possibili campioni. Vediamo le possibilità dei tre. Il britannico guida la classifica con 408 punti, l'olandese è secondo a dodici punti di distanza, mentre l'australiano ha 16 punti in meno rispetto al compagno di scuderia. 

NORRIS E' CAMPIONE SE:
- Chiude la gara sul podio
- Chiude al quarto posto e Verstappen non vince
- Chiude quinto e Verstappen non vince
- Chiude sesto e né Verstappen né Piastri vincono
- Chiude settimo e né Verstappen né Piastri vincono
- Chiude ottavo, Verstappen terzo, o peggio, e Piastri non vince
- Chiude nono, Verstappen è fuori dal podio e Piastri non vince
- Chiude decimo, Verstappen non è sul podio e Piastri è terzo o peggio
- Chiude fuori dalla zona punti, Verstappen quarto o peggio e Piastri terzo o peggio

VERSTAPPEN E' CAMPIONE SE:
- Vince e Norris chiude quarto o peggio
- Chiude secondo, Norris ottavo o peggio e Piastri non vince
- Chiude terzo, Norris nono o peggio e Piastri non vince

PIASTRI E' CAMPIONE SE:
- Vince e Norris chiude sesto o peggio
- Chiude secondo, Norris decimo o peggio e Verstappen quarto o peggio

ARRIVO A PARI PUNTI:
Se Norris, Piastri e Verstappen dovessero arrivare a parità, scatterebbe il cosiddetto countback ovvero il sistema di spareggio utilizzato per decidere un campionato a pari punti, che prevede di confrontare i risultati dei piloti partendo dalle vittorie. La situazione al momento: 7 per tutti i tre piloti. Si passerebbe dunque a controllare il maggior numero di secondi posti, con Norris a quota 8, seguito da Verstappen con 5 e Piastri 3. A trionfare e a vincere il titolo, dunque, sarebbe l'attuale leader del Mondiale.

