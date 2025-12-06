La corsa a tre Norris, Piastri, Verstappen: che cosa serve per essere campione

NORRIS E' CAMPIONE SE:

- Chiude la gara sul podio

- Chiude al quarto posto e Verstappen non vince

- Chiude quinto e Verstappen non vince

- Chiude sesto e né Verstappen né Piastri vincono

- Chiude settimo e né Verstappen né Piastri vincono

- Chiude ottavo, Verstappen terzo, o peggio, e Piastri non vince

- Chiude nono, Verstappen è fuori dal podio e Piastri non vince

- Chiude decimo, Verstappen non è sul podio e Piastri è terzo o peggio

- Chiude fuori dalla zona punti, Verstappen quarto o peggio e Piastri terzo o peggio