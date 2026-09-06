Antonelli: rimonta da sogno e trionfo a Monza, debacle per la Ferrari

Apoteosi per Kimi Antonelli a Monza. Scattato dalla penultima fila, il leader del Mondiale compie ventisei sorpassi e vince il Gran Premio d'Italia superando a tre giri dal termine alla Variante Ascari la Mercedes gemella di George Russell che Kimi aveva già attaccato a quattro giri dal termine, finendo però nella ghiaia della via di fuga alla Prima Variante. Terzo gradino del podio per Max Verstappen davanti alle due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. È la prima vittoria di un pilota italiano a Monza sessant'anni dopo il successo di Ludovico Scarfiotti con la Ferrari. Antonelli è il più giovane a vincere a Monza, il primo italiano a vincere sette GP in una singola stagione e fa pari con Russell in termini di successi iridati. Domenica nera per la Ferrari: Incidente per Charles Leclerc alla curva Parabolica/Alboreto alla fine del secondo giro, mentre il monegasco cercava di difendersi da Oscar Piastri, provocando l'interruzione della gara con la bandiera rossa. Dopo un passaggio al centro medico del circuito, il monegasco ha fatto ritorno ai box, indolenzito ma sostanzialmente incolume. Non va oltre il sesto posto Lewis Hamilton che alla staccata della Prima Variante (al primo via) era andato all'attacco di Leclerc all'ingresso della esse ma era poi stato costretto ad allargare la traiettoria (e sulla ghiaia) in uscita.