Serie A, Bologna-Sassuolo 2-2: Dovbyk salva Tedesco al 91’, beffa per Aquilani

© getty
© getty
Termina 2-2 il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo, valido per la 3ª giornata di Serie A. I felsinei riescono a pareggiare grazie a Dovbyk al 91’ al Dall’Ara, dove Doig stappa la partita al 19’: lo scozzese batte Skorupski con un piazzato di piattone sinistro, valorizzando l’insistenza di Cinquegrano sul lato opposto del campo. Aquilani perde poi Volpato per un problema muscolare, mentre Alhassane spreca un’ottima chance per pareggiare di testa in chiusura di primo tempo: pregevole il cross di Bernardeschi. A fare 1-1 ci pensa allora Piccoli al 50’: il centravanti rossoblù trova il suo primo gol con la nuova maglia, inzuccando in rete il corner di Miranda. Il ritrovato equilibrio si spezza però nuovamente sei minuti dopo, quando Adzic riporta avanti i neroverdi, dopo essere riuscito a saltare Heggem. Sembra fatta per gli ospiti, ma Dovbyk trova il colpo che fissa il 2-2 finale al 91’: l’ex Roma sigla il suo primo gol da giocatore del Bologna e permette a Tedesco (espulso nel finale) di conquistare il suo primo punto. Mastica amaro, invece, Aquilani, che sale comunque a quota 4 punti in classifica.
IL TABELLINO
Bologna (4-3-3): Skorupski 5,5; Holm 5,5, Heggem 5, Theate 5,5, Alhassane 5,5 (46’ Miranda 6,5); Pobega 6 (46’ Libra 5,5), Ferguson 6, Odgaard 6 (46’ Moro 5,5); Bernardeschi 6,5 (86’ Mbangula sv), Piccoli 7, Cambiaghi 6,5 (66’ Dovbyk 7). A disposizione: Pessina, Happonen, De Silvestri, Helland, Vitik, Zortea, Amondarain, Enem. Allenatore: Tedesco
Sassuolo (4-3-3): Muric 5,5; Cinquegrano 7, Idzes 6, Leysen 6, Doig 7 (80’ Obrador sv); Adzic 7 (60’ Thorstvedt 6), Matic 6 (80’ Ghion sv), Lipani 6 (60’ Sulemana 6); Volpato 6,5 (38’ Berardi 6), Bowie 6,5, Laurientè 6. A disposizione: Turati, Satalino, Van der Brempt, Caleta-Car, Odenthal, Pierini, Sulemana, Skjellerup, Dominguez, Berardi, Esposito. Allenatore: Aquilani
Arbitro: Di Bello
Marcatori: 19’ Doig (S), 50’ Piccoli (B), 56’ Adzic (S), 91’ Dovbyk (B)
Ammoniti: Holm (B), Piccoli (B), Idzes (S), Dovbyk (B)
Note: espulso dalla panchina Tedesco (B)
LE STATISTICHE OPTA DI BOLOGNA-SASSUOLO
- Il Bologna ha vinto solo due delle sue 16 gare casalinghe più recenti in Serie A (4N, 10P). Nel periodo (da inizio dicembre 2025), tra le squadre che hanno preso parte a entrambi gli ultimi due massimi tornei i felsinei sono quella che ha raccolto meno punti (10) e meno vittorie (due) tra le mura amiche.
- Dei 16 gol realizzati in Serie A da Artem Dovbyk quello di questa sera contro il Sassuolo (min. 90.28) è il secondo più tardivo dopo quello segnato al minuto 97.20 nel gennaio 2025 proprio al Dall'Ara, ma con la maglia della Roma contro il Bologna. Anche quello valse un pareggio per 2-2.
- Tra i giocatori nati dal 2001 in avanti, solo Matías Soulé (22, aprile 2003) ha segnato più reti di Roberto Piccoli (gennaio 2001) nelle ultime quattro stagioni di Serie A (dal 2023/24): 20, al pari di Charles De Ketelaere (20, marzo 2001).
- Roberto Piccoli ha segnato almeno un gol con sette delle nove squadre con cui ha finora militato in Serie A (Bologna, Fiorentina, Cagliari, Lecce, Empoli, Atalanta e Spezia): dalla stagione del suo primo centro nel torneo (2020/21), è il giocatore che è andato a bersaglio indossando il maggior numero di maglie differenti nei cinque principali campionati europei.
- Il Bologna ha segnato in ognuna delle ultime 20 partite di Serie A contro il Sassuolo e contro nessuna squadra è riuscito a trovare la rete in più gare di fila nella sua storia nella competizione (20 anche contro la Lazio tra il 1956 e il 1969).
- Tra i giocatori che hanno segnato almeno un gol in ciascuna delle ultime due stagioni di Serie A Vasilije Adzic (classe 2006) è il più giovane.
- Terzo gol in Serie A per Josh Doig, che è tornato a realizzare una rete nel massimo campionato per la prima volta dal 3 ottobre 2022 (vs Udinese) in maglia Hellas Verona - in quella che era allora la sua quinta presenza in assoluto nella competizione - a tre anni, 11 mesi e tre giorni di distanza.
- Juan Miranda (10) è il quarto difensore a raggiungere la doppia cifra di assist nelle ultime tre stagioni di Serie A (dal 2024/25), dopo Federico Dimarco (25), Aarón Martin (13) e Raoul Bellanova (10).
- Dopo l’1-1 del 28 dicembre scorso e il 2-2 odierno, Bologna e Sassuolo hanno pareggiato due match di fila in casa dei rossoblù per la prima volta nella loro storia in Serie A.
- Il Sassuolo ha pareggiato una partita di Serie A per la prima volta dallo scorso aprile (0-0 vs Fiorentina), interrompendo una serie di tre incontri di fila senza segni "X" nella competizione (2V, 4N).