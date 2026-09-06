Serie A, Bologna-Sassuolo 2-2: Dovbyk salva Tedesco al 91’, beffa per Aquilani

- Il Bologna ha vinto solo due delle sue 16 gare casalinghe più recenti in Serie A (4N, 10P). Nel periodo (da inizio dicembre 2025), tra le squadre che hanno preso parte a entrambi gli ultimi due massimi tornei i felsinei sono quella che ha raccolto meno punti (10) e meno vittorie (due) tra le mura amiche.

- Dei 16 gol realizzati in Serie A da Artem Dovbyk quello di questa sera contro il Sassuolo (min. 90.28) è il secondo più tardivo dopo quello segnato al minuto 97.20 nel gennaio 2025 proprio al Dall'Ara, ma con la maglia della Roma contro il Bologna. Anche quello valse un pareggio per 2-2.

- Tra i giocatori nati dal 2001 in avanti, solo Matías Soulé (22, aprile 2003) ha segnato più reti di Roberto Piccoli (gennaio 2001) nelle ultime quattro stagioni di Serie A (dal 2023/24): 20, al pari di Charles De Ketelaere (20, marzo 2001).

- Roberto Piccoli ha segnato almeno un gol con sette delle nove squadre con cui ha finora militato in Serie A (Bologna, Fiorentina, Cagliari, Lecce, Empoli, Atalanta e Spezia): dalla stagione del suo primo centro nel torneo (2020/21), è il giocatore che è andato a bersaglio indossando il maggior numero di maglie differenti nei cinque principali campionati europei.

- Il Bologna ha segnato in ognuna delle ultime 20 partite di Serie A contro il Sassuolo e contro nessuna squadra è riuscito a trovare la rete in più gare di fila nella sua storia nella competizione (20 anche contro la Lazio tra il 1956 e il 1969).

- Tra i giocatori che hanno segnato almeno un gol in ciascuna delle ultime due stagioni di Serie A Vasilije Adzic (classe 2006) è il più giovane.

- Terzo gol in Serie A per Josh Doig, che è tornato a realizzare una rete nel massimo campionato per la prima volta dal 3 ottobre 2022 (vs Udinese) in maglia Hellas Verona - in quella che era allora la sua quinta presenza in assoluto nella competizione - a tre anni, 11 mesi e tre giorni di distanza.

- Juan Miranda (10) è il quarto difensore a raggiungere la doppia cifra di assist nelle ultime tre stagioni di Serie A (dal 2024/25), dopo Federico Dimarco (25), Aarón Martin (13) e Raoul Bellanova (10).

- Dopo l’1-1 del 28 dicembre scorso e il 2-2 odierno, Bologna e Sassuolo hanno pareggiato due match di fila in casa dei rossoblù per la prima volta nella loro storia in Serie A.

- Il Sassuolo ha pareggiato una partita di Serie A per la prima volta dallo scorso aprile (0-0 vs Fiorentina), interrompendo una serie di tre incontri di fila senza segni "X" nella competizione (2V, 4N).