Premier League, l’Arsenal si aggiudica il derby di Londra: Chelsea battuto 2-1

Nella ripresa è la squadra di Arteta a cominciare nel migliore dei modi, e passa in vantaggio grazie a capitan Odegaard. Tzolis serve con un bel filtrante Havertz, che con un lampo di genio fa un velo e lascia il pallone al norvegese che, tutto solo, batte Martinez. Nonostante il vantaggio, l’Arsenal controlla e riesce a chiudere il match senza quasi subire gli avversari nell’ultima mezz’ora, aggiudicandosi così il derby di Londra all’Emirates con il risultato di 2-1. Nel match delle 15:00 il Manchester United non è andato oltre il 2-2 contro l’Everton a Liverpool (a segno Mbeumo, George, Sesko e Maitland-Niles al 96’).