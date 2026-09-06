Premier League, l’Arsenal si aggiudica il derby di Londra: Chelsea battuto 2-1

È l’Arsenal ad aggiudicarsi il derby di Londra. Nonostante un inizio complicato, dove il Chelsea passa in vantaggio grazie a un bel gol di Rogers, la squadra di Arteta reagisce e, dopo il pareggio di Havertz a metà primo tempo, passa avanti con capitan Odegaard. I Gunners volano in testa alla classifica insieme al Manchester City. Nel primo pomeriggio il Manchester United aveva pareggiato 2-2 contro l’Everton a Liverpool.
Primo tempo
Parte subito forte il Chelsea, che impiega appena due minuti per passare in vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio di punizione Hato la colpisce di testa, servendo Morgan Rogers che con un bel destro da fuori batte Raya. I Gunners reagiscono subito, e trovano il gol del pareggio con Calafiori, rapido a calciare in porta nel mezzo di una mischia in area di rigore. La rete dell’azzurro, dopo una revisione, viene però annullata: prima del tiro del terzino ex Bologna, infatti, Konsa si trovava in posizione di fuorigioco. Poco male per l’Arsenal, che al 25’ pareggia i conti con Kai Havertz: l’attaccante tedesco, ex della partita, riceve sul lato destro, si accentra e con un bel mancino batte Martinez sul primo palo. La prima frazione si chiude senza ulteriori sussulti.
Secondo tempo
Nella ripresa è la squadra di Arteta a cominciare nel migliore dei modi, e passa in vantaggio grazie a capitan Odegaard. Tzolis serve con un bel filtrante Havertz, che con un lampo di genio fa un velo e lascia il pallone al norvegese che, tutto solo, batte Martinez. Nonostante il vantaggio, l’Arsenal controlla e riesce a chiudere il match senza quasi subire gli avversari nell’ultima mezz’ora, aggiudicandosi così il derby di Londra all’Emirates con il risultato di 2-1. Nel match delle 15:00 il Manchester United non è andato oltre il 2-2 contro l’Everton a Liverpool (a segno Mbeumo, George, Sesko e Maitland-Niles al 96’).