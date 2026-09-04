Formula 1 Monza, Antonelli sorprende col casco tributo a Rossi

La creazione, completata da un marcato tricolore che avvolge la calotta fino alla fodera interna, ha riscontrato l'entusiasmo della leggenda del motociclismo, atteso al paddock monzese per sostenere il giovane talento italiano: "Vale era entusiasta ed è stato speciale per me poter fare questa cosa con lui, perché per me rappresenta un mito e un esempio da seguire, oltre che un grande amico".