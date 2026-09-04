Formula 1 Monza, Antonelli sorprende col casco tributo a Rossi

© instagram | Kimi Antonelli casco Monza 2026
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Kimi Antonelli sfoggerà al Gran Premio d’Italia un casco speciale ispirato a quello del suo idolo e amico Valentino Rossi al Mugello 2002, per celebrare la gara di casa a Monza dove il leader del Mondiale di Formula 1 sarà costretto a una rimonta dal fondo della griglia a causa della penalità per il cambio della quinta power unit.
Disegnato insieme ad Aldo Drudi, il casco riprende le celebri 22 vignette ironiche sull'italianità stilizzate da Rossi, personalizzate da Antonelli con tre icone inedite (famiglia, kart numero 12 e le sue iconiche stelle) oltre a una caricatura sul retro che ritrae il "Dottore" mentre tiene il pilota Mercedes sulle spalle.
La creazione, completata da un marcato tricolore che avvolge la calotta fino alla fodera interna, ha riscontrato l'entusiasmo della leggenda del motociclismo, atteso al paddock monzese per sostenere il giovane talento italiano: "Vale era entusiasta ed è stato speciale per me poter fare questa cosa con lui, perché per me rappresenta un mito e un esempio da seguire, oltre che un grande amico".