F1, Malagò fa i complimenti ad Antonelli: "Strepitoso, emozione incredibile"

"Che emozione incredibile Monza oggi. Una giornata di sole, di tifo, di passione vera. Una giornata tricolore, di quelle che ti riempiono il cuore e ti fanno sentire tutto l'orgoglio di essere italiano. Kimi Antonelli ha fatto qualcosa di strepitoso. La sua vittoria al GP di Monza è una pagina meravigliosa del nostro sport, l'affermazione di un talento straordinario che parla al presente e al futuro dell'Italia". Queste le parole di Giovanni Malagò, presidente della Figc, sul proprio profilo Instagram dopo il Gran Premio d'Italia. "Davanti a un pubblico in festa, in mezzo a un mare di bandiere e di entusiasmo, Monza ci ha regalato un'altra emozione indimenticabile - prosegue Malagò, presente oggi all'autodromo lombardo per seguire il Gp -.Uno dei circuiti più belli e affascinanti del mondo, nel giorno più bello: quello della festa italiana. Orgoglio italiano. Festa tricolore. Emozione immensa. Complimenti Kimi, grazie Monza, grazie Italia".