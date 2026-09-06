Antonelli non si tiene più, Russell se ne fa una ragione. Leclerc: domenica da dimenticare

Ormai lo ha capito anche lui: questo non è il suo anno e chissà se lo sarà il prossimo, con un compagno di squadra così... A Monza fa tutto come si deve ma non basta. Fin dal sabato, con la pole position prenotata con largo anticipo ma soffiatagli "last second" da Gasly. In gara non gli si può rimproverare nulla: fa e dà il massimo con quello che ha a disposizione (il meglio che c'è in giro, in realtà) ma la strategia-gomme giusta era quella scelta da team per Antonelli e poi contro un Kimi così non c'è proprio nulla da fare. Sembra proprio pronto per farsene una ragione.