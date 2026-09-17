Antonelli: "Futuro in Ferrari? Ora penso a vincere tanto in Mercedes"

"Adesso sto bene dove sono. Sono contentissimo di essere in Mercedes, anche perché sento di avere un debito nei loro confronti per tutte le opportunità che mi hanno concesso. Per il futuro non escludo nulla". Andrea Kimi Antonelli, leader del Mondiale di Formula 1 e reduce dai trionfi di Monza e Madrid, in un'intervista a Automoto.it, ha parlato così del suo momento d'oro e di un possibile futuro in Ferrari. "Sono stati loro a credere in me quando avevo solo 12 anni - ha sottolineato parlando della scuderia anglotedesca - . Mi hanno accompagnato in questo percorso di crescita e spero di cogliere tanti successi con loro in futuro. Poi si vedrà. Non escludo nulla, ma oggi l'obiettivo è vincere il più possibile con la Mercedes".