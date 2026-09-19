Antonelli: "Sogni? Diventare campione del mondo e uno dei più grandi piloti di tutti i tempi"

L’hai detto, l’abbiamo registrato, vuoi diventare campione del mondo e il più grande di tutti i tempi. Nella tua testa da qui a fine stagione quali devono essere i passaggi? C’è un piano d’azione?

"Continuare a fare quello che ho fatto fino ad adesso, senza strafare, cercare di fare il meglio ogni weekend, cercare di divertirmi, perché alla fine è molto importante anche cercare di divertirsi il più possibile in quello che si fa, e soprattutto nel mio lavoro ho la fortuna di poter fare quello che amo, come professione, ed è importante che mi diverta, perché alla fine è quello che ho sognato fin da quando ero bambino. Fare il pilota di Formula 1. Ovviamente ho dovuto lavorare sodo per raggiungerlo , però sai è importante anche che mi ricordi di divertirmi, quello fa la differenza e ti aiuta anche a prendere le cose con più leggerezza. Però l’importante è cercare di fare del mio meglio ogni volta che vado in macchina, poi si vedrà dove arriverò a fine anno".