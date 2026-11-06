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Kimi Antonelli: "Da Vettel il messaggio più bello. La Ferrari? In futuro si vedrà"

Intervista al neo-campione del mondo: "I miei genitori mi controllano sempre il budget ma l'unico rischio è che li spenda in automobili..."

06 Nov 2026 - 09:58
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Non è finito il giro di interviste per Kimi Antonelli, anche perché una settimana dopo il titolo piloti di Formula 1 conquistato in Messico c'è già il Brasile, tra l'altro gran premio molto sentito per il pilota Mercedes: "Sono stato alla residenza di Ayrton Senna, salendo sulla sua Lotus 1986 ho capito come fosse tutto diverso e ho ancora più rispetto per quell'epoca. Il mio casco dedicato a lui? È già uno dei miei preferiti".

AKA12, a La Stampa, parla della Mercedes come di una "seconda famiglia" ma è ovvio che una bella fetta di tifosi italiani lo sogna sulla Ferrari: "Ora non mi immaginerei mai da nessuna altra parte, l'obiettivo è vincere il più possibile con questo team ma in un futuro chissà quanto lontano si vedrà". Anche Sebastian Vettel ha guidato la Rossa e il 20enne bolognese cita il pilota tedesco quando gli chiedono qual è il più bel messaggio ricevuto dopo la vittoria del mondiale: "Mi ha scritto che c'è sempre una gara da vincere. Vero, non voglio fermarmi qui".

Infine, una curiosità sulla gestione dei soldi: "I miei genitori hanno sempre cercato di insegnarmi il valore dei soldi, soprattutto ora che guadagno un po' per evitare che li spenda per cose inutili. Non raggiungo mai quel budget limite, alla fine spendo soprattutto per cibo, benzina e comprare qualche pista nuova per il simulatore in casa". Ma la sua passione non è difficile da immaginare: "Un regalo? Un'automobile, di quelle sì che ne comprerei tante e lì i miei mi tengono d'occhio".

F1 Brasile, Kimi Antonelli arriva nel paddock con una maglia speciale: "Campione del mondo"

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