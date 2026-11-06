Kimi Antonelli: "Da Vettel il messaggio più bello. La Ferrari? In futuro si vedrà"

Non è finito il giro di interviste per Kimi Antonelli, anche perché una settimana dopo il titolo piloti di Formula 1 conquistato in Messico c'è già il Brasile, tra l'altro gran premio molto sentito per il pilota Mercedes: "Sono stato alla residenza di Ayrton Senna, salendo sulla sua Lotus 1986 ho capito come fosse tutto diverso e ho ancora più rispetto per quell'epoca. Il mio casco dedicato a lui? È già uno dei miei preferiti".