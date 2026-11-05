Antonelli presenta il casco speciale per San Paolo: "Tributo a Senna e al Brasile"

"Il casco dedicato a Senna e al Brasilse? Volevo qualcosa per rendergli omaggio nel suo Gran Premio di casa. Devo proprio dirlo: il risultato è incredibile, rende molto più dal vivo che in fotografia, quando l’ho preso in mano la prima volta mi sono emozionato. Non vedo l’ora di usarlo. Penso che il messaggio di Sebastian Vettel fosse molto bello. Era molto profondo, con molto significato dietro e molti consigli per il futuro. Ma ne ho ricevuti anche da altri piloti: Max, Lewis, Charles. Tutti sono stati super gentili. Anche Lando. Quindi sono molto felice e grato di vedere così tanto rispetto e supporto. Sono stati giorni incredibili, ma non ho ancora avuto abbastanza tempo per realizzare e digerire quello che è appena successo. L'inizio della settimana è stato emozionante. La famiglia Senna mi ha accolto a braccia aperte: ho visitato tutta la tenuta, ho girato sulla loro pista di kart, sono salito sulla Lotus 98T di Ayrton di quarant'anni fa e mi hanno riempito di regali: magliette, la riproduzione di una statua in suo onore e poi anche un giubbotto di pelle che riproduce quello che Ayrton era solito indossare. Sembra tutto ancora surreale, ma ora siamo di nuovo al lavoro. Il mio obiettivo è vincere per cercare di finire quest'anno in grande stile e iniziare a pensare al 2027, a questo serviranno le ultime gare. Poi mi fermerò per almeno un mese, forse anche un po’ di più. Cercherò di non pensare troppo alle corse. Questo weekend sarà interessante, con una situazione simile a quella di Città del Messico. Red Bull andrà molto forte e attenzione alla McLaren: l’asfalto è vecchio, dobbiamo aspettarci tanto degrado. Tutto dipenderà dalle temperature, perché al momento le condizioni meteo sono incerte: se piove cambia tutto".