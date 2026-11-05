Antonelli presenta il casco speciale per San Paolo: "Tributo a Senna e al Brasile"
Il neocampione del mondo rende omaggio al suo idolo nella sua città natale e rivive gli ultimi giorni "surreali"di Stefano Gatti
Dopo averlo annunciato ad inizio settimana, alla vigilia dei primi turni di prove libere del Gran Premio del Brasile Kimi Antonelli ha mostrato sui suoi profili social il casco speciale - dedicato nei colori sia ad Ayrton Senna che al Brasile - indossando il quale il neocampione del mondo proverà a festeggiare con una vittoria nella città natale del suo idolo il fresco titolo, messo al sicuro con il terzo posto di domenica 1. novembre a Città del Messico. Fasciato in una tuta anch'essa diversa da quella abituale, Antonelli ha presentato il casco con queste parole:
"Ecco il mio casco speciale per questo fine settimana. Significa molto per me. È un tributo mio idolo e al Brasile. Spero che vi piaccia quanto piace a me".
In buona sostanza, Kimi ha mantenuto il layout grafico del suo casco personale (come solitamente avviene in questi casi, così da mantenere la propria riconoscibilità), sovrapponendovi però alcuni elementi di quello di Ayrton ma soprattutto i colori (giallo, verde e blu) della bandiera brasiliana. Kimi però dimostra anche in questa occasione di tenere moltissimo alla sua italianità. Da notare infatti il dettaglio del tricolore italiano sulla parte finale del tear-off, la visiera a strappo che i piloti gettano via quando si sporca compromettendo la visuale.
Nelle prime dichiarazioni prima del weekend paulista, al via venerdì con i primi due turni di prove libere (niente Sprint quest'anno in Brasile), Kimi è tornato sulla giostra di emozioni degli ultimi giorni:
"Il casco dedicato a Senna e al Brasilse? Volevo qualcosa per rendergli omaggio nel suo Gran Premio di casa. Devo proprio dirlo: il risultato è incredibile, rende molto più dal vivo che in fotografia, quando l’ho preso in mano la prima volta mi sono emozionato. Non vedo l’ora di usarlo. Penso che il messaggio di Sebastian Vettel fosse molto bello. Era molto profondo, con molto significato dietro e molti consigli per il futuro. Ma ne ho ricevuti anche da altri piloti: Max, Lewis, Charles. Tutti sono stati super gentili. Anche Lando. Quindi sono molto felice e grato di vedere così tanto rispetto e supporto. Sono stati giorni incredibili, ma non ho ancora avuto abbastanza tempo per realizzare e digerire quello che è appena successo. L'inizio della settimana è stato emozionante. La famiglia Senna mi ha accolto a braccia aperte: ho visitato tutta la tenuta, ho girato sulla loro pista di kart, sono salito sulla Lotus 98T di Ayrton di quarant'anni fa e mi hanno riempito di regali: magliette, la riproduzione di una statua in suo onore e poi anche un giubbotto di pelle che riproduce quello che Ayrton era solito indossare. Sembra tutto ancora surreale, ma ora siamo di nuovo al lavoro. Il mio obiettivo è vincere per cercare di finire quest'anno in grande stile e iniziare a pensare al 2027, a questo serviranno le ultime gare. Poi mi fermerò per almeno un mese, forse anche un po’ di più. Cercherò di non pensare troppo alle corse. Questo weekend sarà interessante, con una situazione simile a quella di Città del Messico. Red Bull andrà molto forte e attenzione alla McLaren: l’asfalto è vecchio, dobbiamo aspettarci tanto degrado. Tutto dipenderà dalle temperature, perché al momento le condizioni meteo sono incerte: se piove cambia tutto".