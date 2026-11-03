Ferrari, il messaggio di Hamilton a Leclerc: "Basta farsi del male, il team viene prima"

Leclerc-Hamilton, scintille al via: Charles finisce sull'erba e viene penalizzato. Lewis è una furia
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L'Italia motoristica sembra quasi spaccata in due in questi giorni, a metà tra la gioia per il trionfo iridato di Kimi Antonelli e le infuocate polemiche in casa Ferrari dopo il rocambolesco Gran Premio del Messico. Lewis Hamilton, che già era stato duro subito dopo la gara con Charles Leclerc ("Il ragazzo ha 28 anni, quindi non credo sia una questione di età ma di mentalità. È come dire: ‘O la va o la spacca. O vinco io o non vince nessuno di noi'"), torna sulla tensione interna con il compagno di squadra con un post social.
Su Instagram il sette volte campione del mondo ha voluto in primo luogo rendere omaggio a Kimi Antonelli ("Vittoria meritata e che resterà nella storia") per poi passare a parlare di Ferrari. Senza citare apertamente Leclerc, Hamilton è tornato sul concitato primo giro e sui contatti in pista che hanno compromesso le chance di vittoria della Rossa. Nel suo post ha evidenziato come sia necessario lottare e spingersi al limite, a patto però che il duello non vada a danneggiare il lavoro complessivo del team.
Hamilton ha definito "incredibilmente frustrante" l'esito dell'ultimo weekend, sottolineando l'enorme impegno profuso da ingegneri e meccanici sia in pista sia nella fabbrica di Maranello. Il messaggio invita l'intera squadra all'onestà intellettuale, sollecitando tutti a imparare dai propri sbagli per tutelare l'interesse collettivo.
Non solo. Hamilton ha voluto in qualche modo ribadire la propria centralità nel progetto futuro della Rossa. Nonostante il contratto in scadenza 2027 e le voci di un possibile addio, il numero 44 è stato chiaro: "Sono soltanto all'inizio del mio percorso con questa squadra e abbiamo ancora tantissimo da costruire insieme". La palla passa ora a Vasseur e ai vertici della Ferrari, chiamati a ricompattare l'ambiente e ritrovare la necessaria serenità in vista delle prossime gare.
Il messaggio integrale di Hamilton: "Permettetemi di iniziare con delle grandissime congratulazioni al nuovo campione, Kimi Antonelli. Aver seguito così da vicino il tuo percorso ed essere stato lì a festeggiare con te è stato uno dei momenti più belli del mio anno. Un successo assolutamente meritato e un record destinato a durare a lungo. È stato bellissimo vedere la tua squadra Mercedes festeggiare insieme a te. Goditi questo momento, tieni stretta la tua famiglia, conserva la tua passione e la tua energia.
Il nostro weekend, invece, è stato pieno di difficoltà. Ci siamo trovati ad affrontare tante situazioni complicate, ma i nostri meccanici e ingegneri hanno svolto un lavoro incredibile. Siamo cresciuti tantissimo insieme quest'anno e questi progressi hanno richiesto uno sforzo enorme da parte di tutti, sia in pista che in fabbrica. È per questo che perdere quella che avrebbe potuto essere una vittoria fa così male. Dobbiamo sfruttare ogni opportunità che ci si presenta, quindi è incredibilmente frustrante e non posso fingere il contrario.
So quanto lavoro serva per metterci nelle condizioni di avere quell'opportunità. Conosco gli standard che la squadra pretende da sé stessa, quelli che pretendo da me stesso e quelli che i tifosi si aspettano. Tutti meritano di vederci al massimo e di vederci vincere. Lottare è necessario, ma quando quella battaglia finisce per danneggiare la squadra, dobbiamo essere onesti al riguardo e imparare dai nostri errori. Possiamo spingerci reciprocamente al limite, continuando comunque a rispettare le responsabilità che abbiamo nei confronti di tutte le persone che ci permettono di essere in pista.
Continuerò a dare tutto quello che ho. La mia fiducia in questa squadra non è cambiata, così come non è cambiata la mia responsabilità di contribuire a rimettere le cose a posto. Continuate a sostenerci. Sono soltanto all'inizio del mio percorso con questa squadra e abbiamo ancora tantissimo da costruire insieme".
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