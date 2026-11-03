Ferrari, il messaggio di Hamilton a Leclerc: "Basta farsi del male, il team viene prima"

Il nostro weekend, invece, è stato pieno di difficoltà. Ci siamo trovati ad affrontare tante situazioni complicate, ma i nostri meccanici e ingegneri hanno svolto un lavoro incredibile. Siamo cresciuti tantissimo insieme quest'anno e questi progressi hanno richiesto uno sforzo enorme da parte di tutti, sia in pista che in fabbrica. È per questo che perdere quella che avrebbe potuto essere una vittoria fa così male. Dobbiamo sfruttare ogni opportunità che ci si presenta, quindi è incredibilmente frustrante e non posso fingere il contrario.