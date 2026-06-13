Il ruggito di Hamilton: Lewis si prende la prima fila dietro a Russell, terzo Antonelli. Incredibile Leclerc: va ancora a muro

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Sempre al top la Mercedes che si assicura l'ennesima pole stagionale e fa sette su sette. Male il monegasco che scatterà dalla decima posizione
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Questa volta non arriva la pole position per Kimi Antonelli (3°) ma, per il settimo Gp di fila, c'è una Mercedes in pole. George Russell svetta davanti a tutti nelle qualifiche del Montmelò e scatterà in prima posizione nel Gp di Spagna: tempo di 1.14.679 per il britannico, che precede uno strepitoso Hamilton (+0.064) e il leader del Mondiale (+0.319). Brutta giornata per Charles Leclerc, che rovina un buon giro finendo fuori in Q3. Il monegasco, che aveva preso il muro anche pochi giorni fa nel Principato, partirà dalla decima casella.
Mercedes si conferma ingiocabile in qualifica, con sette pole in sette gare, ma questa volta deve sudarsela più del previsto. George Russell scatterà infatti davanti a tutti col tempo di 1.14.679, ma Lewis Hamilton sfiora l'impresa e cede lo scettro per soli 64 millesimi, pagando il suo distacco nel primo settore e sognando nel tratto finale. Doppietta britannica dunque nel Gp di Spagna, con una Mercedes e una Ferrari davanti a tutti, mentre è notte fonda per Charles Leclerc. Il monegasco va a muro proprio mentre stava inseguendo il suo giro veloce, sbagliando valutazione nel tratto centrale ed entrando con troppa velocità. Scatterà decimo dopo l'incidente e la bandiera rossa, a meno di cambi di componenti nella sua Ferrari dopo gli importanti danni alla parte anteriore della vettura.
Terza posizione per il leader del Mondiale Kimi Antonelli (+0.319), che precede di un soffio Norris (+0.322) e Verstappen (+0.342): completano la top-10 Hadjar (+0.398), Piastri (+0.411), Lawson, Hulkenberg e il già citato Leclerc. Nessuna sorpresa nelle precedenti sessioni: out in Q2 Lindblad, Bortoleto, Colapinto, Gasly, Bearman e Sainz. Out in Q1 invece, Ocon, Albon, le Cadillac di Perez e Bottas e le Aston Martin. Dopo 42 gare, Fernando Alonso viene battuto in qualifica da Lance Stroll e scatterà ultimo: un mesto Gp di casa per l'asturiano, collegando in queste ore al possibile passaggio in Alpine per il 2027 (procrastinando il ritiro).