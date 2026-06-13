Il ruggito di Hamilton: Lewis si prende la prima fila dietro a Russell, terzo Antonelli. Incredibile Leclerc: va ancora a muro

Mercedes si conferma ingiocabile in qualifica, con sette pole in sette gare, ma questa volta deve sudarsela più del previsto. George Russell scatterà infatti davanti a tutti col tempo di 1.14.679, ma Lewis Hamilton sfiora l'impresa e cede lo scettro per soli 64 millesimi, pagando il suo distacco nel primo settore e sognando nel tratto finale. Doppietta britannica dunque nel Gp di Spagna, con una Mercedes e una Ferrari davanti a tutti, mentre è notte fonda per Charles Leclerc. Il monegasco va a muro proprio mentre stava inseguendo il suo giro veloce, sbagliando valutazione nel tratto centrale ed entrando con troppa velocità. Scatterà decimo dopo l'incidente e la bandiera rossa, a meno di cambi di componenti nella sua Ferrari dopo gli importanti danni alla parte anteriore della vettura.