L'Italia scrive la storia degli EUG: Salerno capitale europea dello sport universitario

Gli EUG 2026 - ha concluso il Rettore - costituiscono anche una straordinaria occasione di valorizzazione per il nostro territorio. Salerno e la Campania si presentano all’Europa come una realtà dinamica, accogliente e capace di organizzare eventi di rilevanza internazionale, mettendo in rete università, istituzioni, associazioni e comunità locali. È un investimento sul futuro, perché i giovani che oggi vivono questa esperienza porteranno con sé il ricordo della nostra terra e diventeranno i migliori ambasciatori del suo patrimonio culturale, scientifico e umano.”