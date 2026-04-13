Il Patek Philippe "Senna" da 600 mila euro

Il mondo dell'alta orologeria e quello della Formula 1 si sono incrociati raramente con tanta poesia come nel caso di Patek Philippe. Presentato in occasione della rassegna Rare Handcrafts 2024, questo orologio non è una semplice collaborazione commerciale, ma un'opera d'arte figurativa che utilizza la cassa Calatrava come palcoscenico per un tributo raffinatissimo. Senza mai citare ufficialmente il nome di Ayrton Senna, Patek Philippe ha creato un pezzo che parla direttamente al cuore degli appassionati, fondendo la precisione meccanica con l'emozione pura dei ricordi in pista.

Come un quadro

Il quadrante è un capolavoro di smalto Grand Feu cloisonné, una tecnica che richiede una maestria quasi mistica. L'artigiano ha tracciato con fili d'oro spessi quanto un capello la sagoma di una McLaren MP4/4, riempiendo poi gli alveoli con polveri vitree cotte a temperature altissime. Il risultato è una scena dinamica dove la monoposto sembra vibrare sull’asfalto, sovrastata da una lunetta mozzafiato. Quest'ultima è impreziosita da una successione di diamanti e rubini taglio baguette, disposti con un ritmo cromatico che evoca i cordoli delle chicane più famose del mondo.

Inestimabile

Trattandosi di un pezzo destinato esclusivamente ai più grandi collezionisti del marchio, il valore di questo segnatempo trascende il semplice costo dei materiali. Sebbene il prezzo d'acquisto riservato ai clienti selezionati sia stimato tra i 200.000 e i 250.000 euro, la sua reale portata economica si rivela solo sul mercato secondario. Data l'estrema rarità e il fortissimo legame iconografico con la figura di Senna, gli esperti ritengono che in una futura asta internazionale il martelletto potrebbe cadere su cifre ben superiori ai 600.000 euro.