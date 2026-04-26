Marquez Jr, scusate il ritardo. Bezzecchi vince... ai punti, "Diggia" studia da grande

Contende la pole position a Marc Marquez, facendo valere in quella occasione (e nella Sprint) la sua grande esperienza in condizioni di aderenza precaria, chiudendo ottavo la gara breve e facendo poi addirittura meglio (settimo) nel Gran Premio sull'asciutto. Peccato solo per il crollo finale (era quinto a quattro passaggi dalla bandiera a scacchi) a vantaggio delle due Aprilia Trackhouse. In ogni caso di gran lunga il migliore dei quattro piloti Honda a Jerez.