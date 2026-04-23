Ferrari, segnali confortanti da Monza: la "Macarena" funziona

Mentre il circus si prepara alla trasferta di Miami dopo un mese di sosta, la Ferrari ha scelto un Autodromo di Monza blindato per il suo primo Filming Day stagionale. Charles Leclerc e Lewis Hamilton si sono alternati al volante della SF-26 per i 200 km concessi dal regolamento, ma l'evento è stato tutt'altro che una semplice passerella commerciale.

Collaudo riuscito

Sotto il sole della Brianza, i tecnici di Maranello hanno infatti riportato in pista l'ala posteriore "Macarena", uno strumento che potrebbe far guadagnare 8-10 km/h in fase di apertura, fondamentale per contrastare lo strapotere della power unit Mercedes. Il debutto dell'ala era stato frenato finora da complessi problemi di sincronismo con i flap anteriori e pericolosi squilibri aerodinamici in staccata. I test di Monza sembrano però aver restituito fiducia al team.

Novità tecniche

Oltre all'ala "Macarena", sulla SF-26 è apparso anche un nuovo flap dell'Halo di chiara ispirazione Red Bull, a conferma che la sosta di aprile è stata utilizzata per analizzare e integrare le migliori soluzioni della concorrenza. Sebbene il debutto definitivo dell'ala posteriore potrebbe slittare a Montreal per ragioni di massima affidabilità, il pacchetto di aggiornamenti previsto per Miami includerà un nuovo fondo e modifiche strutturali rimaste finora top secret.