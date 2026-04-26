Ducati torna al successo: bis di Alex Marquez a Jerez, Bezzecchi (2.) allunga nel Mondiale
Sul terzo gradino del podio un sempre più solido Di Giannantonio con la Ducati VR46di Stefano Gatti
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Prima vittoria Ducati dopo cinque affermazioni consecutive Aprilia (tutte con Mrco Bezzecchi) tra fine 2025 e inizio 2026. La firma nel Gran Premio di Spagna Alex Marquez, bissando così a Jerez il suo primo successo nella premier class dodici mesi fa. ora saliti a quattro. In sella alla Desmosedici Gresini, Alex ha preso il comando già a metà del secondo dei venticinque giri di gara, superando il fratello maggiore Marc Marquez che era scattato al comando dalla pole position. Poco dopo il Cannibale, vincitore della Sprint Race del sabato, è volato rovinosamente fuori alla curva undici, per fortuna senza riportare conseguenze fisiche.
Secondo gradino del podio per Marco Bezzecchi che - una volta uscito di scena Marquez - presidia per il resto del GP la seconda posizione dalla rincorsa di Fabio Di Giannantonio che non riesce mai a minacciarlo ma sale ancora una volta sul podio, regalando al team VR46 il secondo terzo posto nel giro di ventiquattro ore dopo quello di Franco Morbidelli nella movimentata Sprint della vigilia. Bezzecchi allunga nella classifica generale sul compagno di squadra Jorge Martin che chiude ai piedi del podio (quarto) dopo un grande scatto al semaforo dalla terza fila, mentre Ai Ogura sigilla la top five con la Aprilia Trackhouse, superando all'ultimo giro dalla fine il compagno di squadra Raul Fernandez (tutte e quattro le Aprilia in pista nelle prime sei caselle dell'ordine d'arrivo).
Settima casella della classifica per Johann Zarco (Honda LCR) che era quinto fino a quattro giri dalla bandiera a scacchii, ottava per Enea Bastianini con la KTM Tech3. Tra i ritirati Francesco Bagnaia che stava disputando una gara piuttosto anonima con la secoNda Ducati Lenovo (giornata nera per le Rosse dopo la doppietta-Sprint) e la wild card Aprilia Lorenzo Savadori, fisicamente provato dopo le botte rimediate nell'incidente del sabato con la Yamaha di Toprak Razgatlioglu.