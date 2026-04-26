Ducati torna al successo: bis di Alex Marquez a Jerez, Bezzecchi (2.) allunga nel Mondiale

Prima vittoria Ducati dopo cinque affermazioni consecutive Aprilia (tutte con Mrco Bezzecchi) tra fine 2025 e inizio 2026. La firma nel Gran Premio di Spagna Alex Marquez, bissando così a Jerez il suo primo successo nella premier class dodici mesi fa. ora saliti a quattro. In sella alla Desmosedici Gresini, Alex ha preso il comando già a metà del secondo dei venticinque giri di gara, superando il fratello maggiore Marc Marquez che era scattato al comando dalla pole position. Poco dopo il Cannibale, vincitore della Sprint Race del sabato, è volato rovinosamente fuori alla curva undici, per fortuna senza riportare conseguenze fisiche.